Ligue 1 : l’OM à la conquête de l’Ouest

L’Olympique de Marseille joue à Nantes, ce dimanche soir (21h), en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Les hommes de Garcia espèrent faire coup double : confirmer leur succès obtenu mercredi face à Guingamp et se rapprocher de Lyon, battu .. justement, ce week-end, à Guingamp.

La pire attaque du championnat, Nantes (15 buts), face à un OM souvent en difficulté en déplacement cette saison (déjà sept défaites). Sur le papier, l’affiche de ce dimanche soir ne fait pas rêver. Mais peu importe pour l’Olympique de Marseille : seule compte l’ambition de confirmer les trois points déjà empochés mercredi à domicile devant Guingamp (2-0).

Le chiffre : 790 supporters de l’OM dans le parcage visiteurs

Guingamp donc, puis Nantes et bientôt Rennes, dès samedi : voilà le triptyque breton au programme des marseillais pour ce mois de février. Grand chelem gagnant ?

Et si Rudi Garcia répète à l’envi que la quatrième place de Ligue 1 est hors de portée, la défaite de l’Olympique Lyonnais (quatrième..) n’a échappé à personne : Lyon battu à .. Guingamp (2-1) est désormais à portée de fusil des coéquipiers de Bafé Gomis. Lyon a encore un match en retard mais, avant ce Nantes/OM, un matelas peu confortable : plus que quatre petits points d’avance sur les troupes marseillaises, qui peuvent logiquement rêver d’un retour en boulet de canon.

L’avertissement messin.

Un OM averti en vaut deux ? C’est bien le message qu’a martelé cette semaine Rudi Garcia. Il y a une dizaine de jours, toutes les certitudes marseillaises ont pris l’eau en une soirée, le temps d’une défaite aussi surprenante que décevante à Metz (1-0), alors avant-dernier du championnat. Depuis, l’OM s’est repris en battant Guingamp. Mais Marseille endosse à nouveau un costume de favori pour ce déplacement à la Beaujoire. Et l’entraîneur des Canaris n’a pas hésité à flatter l’égo des marseillais, estimant que les hommes de Rudi Garcia offraient en ce moment le fond de jeu le plus séduisant de la Ligue 1 avec l’AS Monaco. Compliment sincère peut-être, mais surtout joli piège aux yeux de Rudi Garcia, qui y voit aussi un bon moyen d’endormir ses troupes et les pousser à se reposer sur leurs lauriers.

« On ne va pas tomber dans le panneau » Rudi Garcia, entraîneur de l’OM

L’imbroglio Lassana Diarra

Les supporters –et les dirigeants ?- de l’OM peuvent s’arracher les cheveux. La gestion de Lassana Diarra devient une énigme pour tous les observateurs du club marseillais. Le feuilleton dure depuis des mois, rythmé en particulier par l’amende de dix millions d’euros que le milieu de terrain doit verser à son ancien club, le Lokotomiv Moscou. Mais alors qu’il a enfin repris l’entraînement collectif, et même remplacé Maxime Lopez en fin de match mercredi au Vélodrome -où il a d'ailleurs été copieusement sifflé- Lassana Diarra fait à nouveau faux bond pour le déplacement à Nantes. Selon nos confrères de L’Equipe, il aurait confié à Rudi Garcia ne pas se sentir prêt à jouer à nouveau. Information vite démentie par le joueur lui-même sur son compte Twitter.

Selon @lequipe , de nombreux coéquipiers ont été surpris de ne pas voir Diarra au rassemblement avant d'embarquer pour Nantes #TeamOM — OM13Actus 🗞 (@OM13Actus) February 11, 2017

Pour ceux qui m'ont demandé pour #Diarra https://t.co/31iwV1rA2i Je me remets sur mon papier Mbappé. #ASMFCM — Mathieu Grégoire (@Serguei) February 11, 2017

Le mensonge a beau être rapide, la vérité le rattrape toujours. Bonne nuit les amis ! 😴 — Lass Diarra (@Lass_Officiel) February 11, 2017

Lassana Diarra n’a joué que 11 matchs avec l’OM cette saison : compteur définitivement arrêté ? Départ imminent pour d’autres horizons ? Le marché chinois ferme ses portes le 28 février…

Emiliano Sala est longtemps resté cette saison le seul adversaire de l’OM à marquer au Vélodrome. Au match aller fin septembre, l’attaquant argentin ouvre le score de la tête, sur corner, deux minutes seulement après le coup d’envoi. Un but qui glace alors le Vélodrome et lance les marseillais dans une course à handicap, finalement remportée (2-1) grâce à des buts de Clinton Njie et Bafé Gomis. Guillaume Gillet, malheureux en fin de match, peut encore maudire la barre transversale qui repousse sa tentative et aurait pu permettre aux Canaris de repartir avec au moins le point du nul.

Depuis, sur le banc, Nantes comme Marseille ont changé de patron : Sergio Conceiçao a succédé à René Girard côté nantais, quelques jours après l’éviction de Franck Passi au profit de Rudi Garcia. Qui en sortira vainqueur ce dimanche ? Nantes n’a remporté que trois de ses 13 dernières confrontations face à l’OM en championnat (six nuls et sept victoires marseillaises).