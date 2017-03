Ligue 1 : L'OM à Lorient avec R Cabella à la pointe de l'attaque !

L'OM doit se relancer après deux lourdes défaites consécutives, ce dimanche après-midi (15h). A Lorient, chez le dernier du championnat, Bafé Gomis et Patrice Evra, blessés, manquent toujours à l'appel.

Rudi Garcia choisit une nouvelle option à Lorient : en l'absence de Bafé Gomis blessé, il choisit cette fois d'aligner R. Cabella en pointe et non C. Njie. Quant à Morgan Sanson, incertain avant la rencontre, lui aussi est titularisé.En revanche, Maxime Lopez va pouvoir souffler un peu, le jeune milieu de terrain est sur le banc.

Le 11 marseillais : Pelé - Sakai, Rolando, Sertic, Bedimo - Zambo Anguissa, Vainqueur, Sanson - Thauvin, Cabella, Payet

Voici la composition des Merlus pour #FCLOM ! pic.twitter.com/hT3pNr5FPM — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) March 5, 2017

En cas de succès Marseille, 7e avec 39 points, en profiterait pour dépasser St-Etienne (6e, 40 points) et se rapprocher des Girondins de Bordeaux (5e avec 43 points). Réaction très attendue après les deux défaites de rang, face à Paris (5-1) en championnat puis Monaco (4-3) en Coupe de France.

👀 I Reconnaissance de la pelouse pour certains Olympiens #FCLOM pic.twitter.com/QlCsLkaVid — Olympique Marseille (@OM_Officiel) March 5, 2017

En route pour lorient ! 🌧☂️#FCLOM pic.twitter.com/J7jloKwSEP — Guillaume H (@35luucho35) March 5, 2017

