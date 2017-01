Ligue 1 : l'OM à Lyon pour relancer sa course au wagon de tête du championnat

L'Olympique de Marseille se déplace à Lyon avec un double objectif ce dimanche : effacer la gifle reçue face à Monaco et repartir à l'assaut du Top 5 de la Ligue 1 !

La leçon monégasque a-t-elle coupé les jambes et l'élan des joueurs marseillais ? Réponse ce dimanche, à Lyon, où l'OM se déplace une semaine tout juste après sa désillusion à domicile (défaite 4-1) face au club de la Principauté. C'est le match de clôture de la 21ème journée de Ligue 1.

Une seule victoire de l'OM à Lyon depuis dix ans

Avant de recevoir Monaco dimanche dernier, l'Olympique de Marseille surfait sur une série de cinq victoires et un nul en Ligue 1. Sa plus belle série de la saison ; elle avait justement débuté un lendemain de défaite... à Monaco, déjà (4-0). Alors, bis repetita ?

"La défaite face à Monaco ? On la prend comme un accident. Brisé notre élan ? Je ne pense pas. C'est un match à oublier, le genre de match qui rend plus fort" F. Zambo Anguissa

11 novembre 2007. C'est la date du dernier succès marseillais (2 buts à 1) sur les terres lyonnaises. A l'époque, Juninho ouvre très tôt le score, mais Mamadou Niang auteur d'un doublé (dont l'égalisation sur pénalty) offre la victoire.

Elan brisé pour l'OM après la gifle monégasque ? Le vestiaire assure que non. Tony Selliez FB Provence Partager le son sur : Copier

Ce dimanche, Morgan Sanson a toutes les chances d'être lancé dans le grand bain. L'ancien montpelliérain, première recrue de l'ère McCourt, tombe à pic : le milieu de terrain de l'OM est déplumé, entre la suspension de W. Vainqueur et la "mise à l'écart" de Lassana Diarra, qui doit a priori chercher une solution loin de Marseille pour la suite de sa carrière.

Merci à tous 💙 maintenant on se concentre sur le match contre l'OL ce week-end ⚪️Ⓜ️ #MS8 pic.twitter.com/nhG75GaJTI — Morgan Sanson (@MSanson_20) January 18, 2017

La stat' d'avant match : 7 sur 15

Alexandre Lacazette, le meilleur buteur de l'Olympique lyonnais, a inscrit presque la moitié de ses buts sur... pénalty (7/15). Aucun autre joueur de l'OL n'a inscrit plus de quatre buts depuis le début de la saison. Cette statistique fait d'A.Lacazette le joueur qui a inscrit le plus de pénaltys des cinq grands championnats européens cette saison.

L’Olympique de Marseille a marqué lors de ses 5 derniers matchs de Ligue 1, c’est sa plus longue série cette saison. A Lyon, ce dimanche, les hommes de Rudi Garcia ont bien l'intention de faire une nouvelle fois trembler les filets. Et de s'imposer. L'objectif est très clair : revenir au plus vite au pied du podium ; et pour l'instant Marseille affiche quatre petits points de retard sur son adversaire du soir, soit presque un petit miracle au regard de sa première partie de saison.