Pour ne pas avoir respecté ses engagements en matière de fair-play financier, l'OM doit payer 300.000 euros à l'UEFA. La décision est tombée ce vendredi et concerne aussi huit clubs européens dont le PSG. Si l'OM ne règle pas son déficit d'ici 2026, l'amende pourrait atteindre deux millions d'euros.

Ligue 1 : l'OM reçoit une belle amende de l'UEFA pour non respect du fair-play financier

L'OM fait partie des trois clubs français sanctionnés par l'UEFA ce vendredi. L'instance européenne a communiqué le montant des amendes pour non respect du fair-play financier à l'Olympique de Marseille qui va devoir s'acquitter de 300.000 euros, tout comme l'AS Monaco. En revanche, le Paris Saint-Germain va devoir payer 10 millions d'euros à l'UEFA. Des "accords de règlement" avaient été adressés à l'OM et au PSG à la mi-août car les deux clubs avaient dépassé le déficit autorisé.

Une amende qui pourrait être multipliée par six

Les amendes infligées ce vendredi pourraient mêmegrimper si la situation n'est pas rétablie d'ici la saison 2025/2026. Marseille pourrait payer jusqu'à deux millions d'euros et la facture pourrait s'élever à 65 millions d'euros pour Paris. Introduit en 2010 pour assainir le football européen, alors lancé dans une folle course à l'endettement, le fair-play financier interdit aux clubs engagés dans les compétitions continentales de dépasser les 30 millions d'euros de déficit cumulés sur trois saisons - une règle assouplie pour 2020/2021 et 2021/2022 en raison de la pandémie de Covid-19.

Mais l'UEFA a annoncé au printemps une vaste refonte de ce système, destinée à favoriser l'arrivée d'investisseurs tout en limitant l'envol des salaires. Pour cela, l'instance va doubler le déficit admis sur trois ans pour chaque club, et introduit progressivement une forme très atténuée de "plafond salarial". Concrètement, les clubs devront limiter les salaires de leurs joueurs et entraîneurs, les indemnités de transfert et les commissions d'agent à 70% de leurs revenus à partir de la saison 2025/2026.