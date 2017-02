Ligue 1 : l'OM retombe dans ses travers à Nantes

Aux oubliettes les promesses des leçons retenues après la défaite à Metz, une semaine plus tôt. L'OM s'incline à nouveau en déplacement, cette fois à Nantes (3-2) en match de clôture de la 25e journée de Ligue 1. Une très mauvaise opération dans la course à l'Europe.

Décidément, l'OM n'y arrive toujours pas en déplacement : en s'inclinant à Nantes ce dimanche, Marseille de subir déjà sa huitième défaite de la saison à l'extérieur en Ligue 1. Une rechute, qui plus est, après un revers déjà retentissant à Metz (1-0) une semaine plus tôt.

La défense de l'OM, c'est comme "Les Bronzés font du ski" : tu connais par coeur ce qui va se passer mais tu te marres à chaque fois. — SO FOOT (@sofoot) February 12, 2017

"On a été trop stéréotypé, on se mettait en danger tout seul. Je suis encore plus en colère que je ne le montre" Rod Fanni

Avant d'affronter l'OM, Nantes affichait la plus mauvaise attaque de Ligue 1 : bilan 3 buts face à Marseille.. © Radio France - Tony Selliez

Deux changements après seulement 30 minutes

Rudi Garcia tente pourtant un électrochoc après seulement une demi-heure de jeu : il sort et Rémy Cabella et Maxime Lopez, pour faire rentrer Florian Thauvin et F. Zambo Anguissa. Mais Nantes mène alors déjà 2-0 : à la 12e minute, le Brésilien Diego Carlos ouvre le score sur corner, et 8 minutes plus tard c'est le polonais Stepinski qui traumatise une défense de l'OM à l'arrêt pour doubler la mise. Yohann Pelé a beau multiplier les arrêts, il est totalement abandonné par ses défenseurs.

"Tout le monde s'est trompé ce soir, pour faire un match comme celui-là. Mais je pense que j'aurais pu sortir 11 joueurs. Sans aucun problème" Rudi Garcia

Bafé Gomis : un doublé et une blessure

A deux reprises, Bafé Gomis redonne de l'espoir à l'OM. Mais quand il permet (49e minute) de revenir à 2-1, Marseille encaisse un nouveau but dans la foulée (3-1 à la 50e minute)

"Faire des erreurs, ça ne me dérange pas, ça peut arriver. Répéter les erreurs, ça ne me plait pas du tout" Rudi Garcia

Le capitaine de l'OM ramène encore son équipe à une longueur des Canaris (61e minute) mais cette fois c'est bien trop tard. Pire, Bafé Gomis quitte ses partenaires dans la foulée. Victime d'un choc au niveau du genou droit, il souffre apparemment d'une entorse. Quelle durée d'absence ? Entre trois et six semaines, mais de nouveaux examens lundi et mardi devraient en dire plus. Si ce délai se confirme, la "panthère" manquerait les deux prochains chocs au Vélodrome, contre le PSG et Monaco. Un coup dur, très dur pour l'OM : Bafé Gomis, avec 16 buts au compteur (son record sur une saison en Ligue 1), cumule à lui seul près d'un but sur deux de Marseille cette saison en championnat.

Au classement, l’OM est 6e... et perd 3 points sur St-Etienne, vainqueur de Lorient 4-0. Marseille rejoue samedi à domicile, contre Rennes