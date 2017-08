Ligue 1 : l'OM s'en sort bien à Nantes

Grâce à sa victoire 1-0 sur la pelouse de Nantes ce samedi, l'Olympique de Marseille enchaîne un deuxième succès en deux matchs de Ligue 1. Mais que ce fût dur pour les joueurs de Rudi Garcia.

La lumière est venue du banc de touche. C'est l'Argentin Lucas Ocampos, rentré en cours de jeu, qui a donné la victoire à l'OM à la 87e minute après un cafouillage dans la surface nantaise. Un but chanceux, à l'image de ce match où tout a souri à l'OM. A commencer par cette cascade de blessures qui a touché l'effectif nantais.

Le match avait démarré depuis à peine 25 minutes et Nantes avait déjà effectué ses trois changements. Rongier, Bammou puis Kacaniklic sortaient tour à tour, blessés, et les Canaris devaient donc tenir 65 minutes sans pouvoir effectuer de changement. Ce qui a poussé le pauvre Diego Carlos, défenseur nantais de 23 ans, à finir le match avec un bras en écharpe, pour ne pas laisser son équipe à 10.

Il y a aussi eu cette fin de match. Alors qu'on pensait que l'OM avait fait le plus dur en ouvrant le score à quelques minutes de la fin, les Marseillais ont réussi à se faire peur. La tête de Sala était renvoyée par la transversale et la reprise de Thomasson passait à quelques centimètres du but de Mandanda dans les arrêts de jeu.

Finalement l'OM enchaîne un deuxième succès et peut aborder son barrage d'Europa League avec le plein de confiance. Rendez-vous à Domzale jeudi pour le match aller. Il y aura ensuite Angers au Vélodrome dimanche prochain en Ligue 1.