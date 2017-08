Ligue 1 : l'OM se déplace à Nantes pour rester sur le podium

En déplacement à Nantes ce samedi après-midi (17h), l'Olympique de Marseille peut enchaîner un deuxième succès en deux matchs après la victoire 3-0 dimanche dernier contre Dijon. Mais au club, personne n'a oublié la défaite 3-2 la saison dernière à la Beaujoire.

Depuis le 12 février dernier, beaucoup de choses ont changé à Nantes. Ce jour-là, les Canaris battaient Marseille 3-2 après un match enlevé, portés par l'enthousiasme et l'énergie de leur entraîneur portugais Sergio Conceiçao. "Pour une fois, vivons dans le passé pour se souvenir de ce match et de ces Nantais qui nous avaient vraiment bougés," a rappelé Rudi Garcia en conférence de presse jeudi.

Mais depuis ce match, malgré une prolongation de contrat, le Portugais a rejoint le FC Porto et c'est donc un nouvel entraîneur qui prendra place sur le banc nantais ce samedi après-midi. L'Italien Claudio Ranieri est arrivé dans la précipitation et il a en plus récupéré un groupe affaibli par les départs de l'espoir Amine Harit et de l'expérimenté Guillaume Gillet. A l'OM d'en profiter.

Clinton N'Jie pour remplacer Dimitri Payet

Invaincu depuis le 26 février en championnat, Marseille peut enchaîner un douzième match sans défaite et surtout un deuxième succès d'affilé en cette nouvelle saison, qui doit mener les Olympiens vers la Ligue des Champions, objectif affiché par Rudi Garcia. L'OM est privé cet après-midi de Dimitri Payet, blessé à l'ischio-jambier et forfait jusqu'à fin août. Pour le remplacer, Rudi Garcia devrait titulariser le Camerounais Clinton N'Jie, auteur d'un doublé dimanche dernier contre Dijon et en forme après une préparation physique convaincante cet été. "Je me sens bien, je veux montrer mon vrai visage cette saison," a exprimé l'attaquant jeudi.