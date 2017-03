Ligue 1: l'OM sur ses gardes face à Angers

Ce vendredi l'OM affronte Angers au Vélodrome. Au match aller les angevins avaient réussi à égaliser à la dernière seconde.

Ce vendredi l'OM affronte Angers au Vélodrome. Au classement, les angevins sont quatre place derrière l'OM mais avaient réussi a égaliser à la dernière seconde au match aller.

Le SCO d'Angers, une équipe solide... qui risque d'avoir la gnaque

Les Angevins sont des joueurs de grandes tailles et très physiques. " Angers c'est une équipe athlétique, ils ont de la taille et du poids. Forcément on le prend en considération" confirme Rudy Garcia, l’entraîneur de l'OM.

C'est un club où il y a une âme" Rudy garcia

Angers a d'autres qualités: son jeu direct et sa vitesse. D'autant plus que les angevins vont probablement se battrent pour leur maintien en Ligue 1 (ils ne sont qu'à une petite dizaine de points du barragiste). Et puis, le SCO vient d'accomplir une belle série de 4 victoires consécutives. "Le SCO d'Angers a fait une belle saison l'année dernière, ils n'étaient pas très en forme après la trêve mais je sais que c'est un club où il y a une âme" analyse Rudy Garcia.

Et si Angers a des qualités, l'OM a des handicaps. Comme l'absence de son meilleur butteur, Bafé Gomis, qui, blessé aux genoux, ne devrait pas revenir avant le match contre Lille. A moins d'une surprise...

Les olympiens motivés

Mais lors de leur dernier match, les hommes de Rudy Garcia se sont largement imposés face à Lorient (1-4). Une victoire qui permet presque d'oublier les deux précédentes défaites. La première qu'on peux aisément qualifier de raclée (un classico qui se termine 5 à 1, pour rappel), la seconde face à Monaco (3-4). Le défenseur Hiroki Sakai préfère retenir la victoire contre Lorient: "C'était une belle victoire, elle est très importante pour le moral des joueurs. Ça va nous et permettre d'arriver en forme ce soir" .

L'objectif? Etre cinquième à 22h50 vendredi soir. Et ce sont les mots du coach.