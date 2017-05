Ligue 1 : l'opération "maintien" se poursuit pour le DFCO ce samedi soir à Guinguamp

Il ne reste plus que trois matches aux Rouges pour assurer leur maintien dans l'élite. Les footballeurs dijonnais doivent donc impérativement rentrer de Guinguamp avec une victoire. Le coup d'envoi c'est ce samedi soir au stade Roudourou.

L'opération maintien continue pour les Rouges ! Il ne leur reste plus que trois matchs et ils ont absolument besoin de gagner contre Guingamp ce samedi soir. Les Dijonnais se déplacent au stade du Roudourou. Les Rouges sont toujours 17e du classement et les Guinguampais, eux, n'ont plus rien à perdre ni à gagner, ils sont tranquillement 10e du classement provisoire de Ligue 1. Même s'ils restent sur deux défaites consécutives - contre Saint-Étienne samedi dernier et contre le LOSC le 22 avril -, ils sont bien remontés au classement avec leur très belle victoire (5-0) contre Bastia le 11 mars dernier.

Il faut remonter la pente - Medhi Abeid

Et justement après leur très mauvais match contre Bastia le 8 avril dernier, les Rouges comptent bien tout donner pour ceux qui restent, et c'est d'ailleurs comme ça que Mehdi Abeid voit les choses. Le milieu de terrain Dijonnais est formel : "On s'est fait très peur face aux Bastiais et ça nous a permis de remonter la pente. On est toujours comme ça, nous, c'est quand on est dos au mur qu'on réagit".

Retour de Fouad Chafik

Point infirmerie : pour ce match, c'est le retour de Fouad Chafik. Le défenseur était touché à la cheville, il a donc réintégré le groupe pour l'entraînement et devrait être apte pour le déplacement à Guingamp donc. Le Suisse Vincent Rüfli sera, en revanche, toujours absent.