Ligue 1 : l'AS Saint-Étienne à la "re-Lens"

Deux des plus clubs les plus populaires du football français se retrouvent ce samedi après-midi à 17 heures. L'AS Saint-Étienne se déplace à Lens, de retour cette saison en Ligue 1 après cinq saisons passées dans l'antichambre de l'élite.

La vente de Wesley Fofana désormais actée, les Verts doivent se tourner vers ce match avec envie et ambition. L'opposition apparaît plus abordable que celle proposée par le Stade Rennais la semaine dernière (défaite 3-0). Mais attention à ces Sang et Or qui réalisent un beau début de saison avec 10 points pris sur 15 (comme Saint-Étienne) et qui n'ont plus perdu depuis le 23 août avec au passage une victoire de prestige face au Paris Saint-Germain.

à lire aussi ASSE : Wesley Fofana quitte officiellement les Verts pour rejoindre Leicester

Cette équipe lensoise a "certaines corrélations avec notre équipe a expliqué Claude Puel. Sur la fraicheur et l'enthousiasme. Ce sont en général des matchs ouverts et spectaculaires. Cela s'annonce équilibré". Le manager des Verts a aussi rappelé les investissements importants faits par les Lensois cet été sur la marché des transferts : "C'est un promu qui n'a pas beaucoup l'étiquette d'un promu. Ils ont investi près de 23 millions d'euros bonus compris et engagés huit ou neuf joueurs. Des joueurs qui nous intéressaient mais sur lesquelles nous n'avons pas pu suivre. Nous, nous avons investis 400.000 euros sur les deux derniers mercatos. Cela met les choses en perspective".

Wahbi Khazri de retour

Pour ce déplacement, les Verts seront toujours privés de Mathieu Debuchy, Charles Abi et Gabriel Silva. En revanche Wahbi Khazri fait son retour dans le groupe. L'attaquant tunisien n'a plus évolué sous le maillot stéphanois en match officiel depuis la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain le 24 juillet.