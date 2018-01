Les footballeurs de l'ASSE auraient espéré un autre adversaire pour se remettre de leur claque mémorable reçue en milieu de semaine sur la pelouse de Metz la lanterne rouge (3-0). Rendez-vous à 15h ce dimanche à Nice face à une formation qui vise les places européennes et qui n'a plus perdu en championnat depuis fin novembre (7 rencontres sans défaite). Pour les Stéphanois un match nul à l'extérieur serait déjà un bon résultat, au risque de glisser dangereusement vers la zone de relégation au terme de cette 22e journée de Ligue 1 qui pourrait voir les débuts de Paul-Georges Ntep sous le maillot de l'ASSE.

Oser regarder avant tout vers le bas

Les Stéphanois doivent désormais ne penser qu'au maintien en Ligue 1 et ne plus se dire qu'ils ne sont pas à la place où ils devraient être. Avoir la lucidité et l’honnêteté de regarder avant tout vers le bas. Car l'équipe de Jean-Louis Gasset n'a aucune certitude. Les attaquants sont intermittents du spectacle, les milieux de terrains parfois invisibles et la défense d'une fébrilité qu'on n'avait pas connu depuis presque 10 ans à l'ASSE. Une lutte pour le maintien se joue aussi sur les détails qui font basculer la course poursuite. Un bon résultat, le fameux "match référence". Pour l'entraineur niçois Lucien Favre, le classement de Saint-Étienne ne veut pas dire que les Aiglons survoleront la rencontre. "On sait que chaque se tient à rien..." assure le technicien suisse. "La semaine dernière, Angers est allé prendre un point à Lyon en étant 19e. C'est très serré et c'est sur ces détails qu'il faut travailler. Saint-Étienne ne va pas se présenter avec la même équipe que face à Metz. Ils n'avaient pas Selnaes, Pajot, Ntep. Je pense qu'ils vont changer plus que la moitié de l'équipe !"

Au fil des semaines se sont peut être les joueurs les plus solides mentalement qui seront privilégiés par Jean-Louis Gasset. Solides pour entrer sur la pelouse avec une épée de Damoclès au dessus de la tête.