Ligue 1 : l'AS Saint-Etienne reprend l'entrainement ce lundi et Oscar Garcia a un message pour les supporters

Avant le 1er match de Ligue 1 le weekend du 5 aout prochain, c'est en quelques sorte la nouvelle saison qui commence dès ce lundi pour l'AS Saint-Étienne.

Les joueurs et le nouveau staff stéphanois ont rendez vous à l'Etrat pour la première séance de cet exercice 2017-2018. Même s'il n'y a pas encore eu beaucoup de mouvement au niveau du mercato des joueurs, il y aura forcément un gout de nouveauté puisque pour la première fois Oscar Garcia va animer un entrainement. Une séance forcément légère mais qui va permettre à chacun de prendre ou de reprendre ses marques avant de se lancer dans la nouvelle saison.

Une quarantaine de jours de préparation

Pour la première fois depuis l'été 2012, l'ASSE va avoir droit à une préparation complète qui ne sera pas menée au pas de charge pour être prêt pour un tour qualificatif de Ligue Europa. Le mois de juillet va donc être émaillé de stages et de rencontres amicales. La première arrivera très rapidement le mercredi 5 juillet à Andrézieux-Bouthéon face à une équipe de 3e division suisse, Nyon. Le niveau des adversaires va monter crescendo avec le 8 juillet, avant un stage en Haute Loire, un match face à l'AC Ajaccio au Puy en Velay. Au programme le 15 juillet, un duel face à Dijon à Mâcon. Belle affiche le 22 juillet à Biarritz contre les Espagnols de la Real Sociedad. Et puis le 26, à valence, les verts seront opposés à Montpellier. D'autres rencontres pourraient encore être fixées pour préparer la réception de Nice en Ligue 1, en ouverture du championnat.

Je veux une équipe, des joueurs qui donnent tout pour les supporters et le club.

Le message d'Oscar Garcia aux supporters

Il devrait y avoir de l'ambiance car les deux groupes ultras ont appelé à se rendre à l'Etrat pour afficher leur soutien au nouveau staff des Verts ! Le nouveau coach des Verts a un message pour eux : "Je suis très content de les voir lundi. J'espère que tout ira bien. J'espère qu'ils seront contents après tous les matches. Je veux une équipe, des joueurs qui donnent tout pour les supporters et le club. C'est ma philosophie. On peut gagner, perdre, faire match nul. Mais on ne peut pas ne pas se donner à 100% chaque jour, à chaque entrainement, à chaque match."