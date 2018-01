Bordeaux, France

Ce sera donc bien un entraîneur étranger, mais pas celui que tout le monde attendait. Gustavo Poyet n'était pas le premier choix de la direction girondine, qui aurait privilégié Michel Preud'homme, qui s'est révélé trop cher. "Mon problème, c'est que je ne suis pas un entraîneur libre", a expliqué samedi le Belge sur le site de l'hebdomadaire France Football. "Il faut payer une indemnité à mon club de Bruges. Une indemnité assez importante. C'est l'explication que les dirigeants de Bordeaux m'ont donnée. Cela montait très haut pour le club."

A propos de Poyet, "c'est quelqu'un qui a beaucoup bourlingué, qui parle Français et qui a une expérience multiculturelle, a déclaré le président des Girondins, qui nous a tapé dans l'oeil". Seulement deux jours après avoir limogé son entraîneur, Gustavo Poyet arrive donc. Il sera présenté à la presse lundi au Haillan.

Ancien joueur de Chelesea

Âgé de 50 ans, c'est un homme d'expérience qui a été recruté par les Girondins. Une expérience de joueur très fournie, d'abord. Ancien milieu de terrain offensif, "Gus" Poyet a débuté sa carrière de joueur professionnel à Grenoble. Sur les bords de l'Isère, où il passe deux saisons, il laissera un excellent souvenir. Mais c'est en Espagne que sa carrière va véritablement exploser. Il signe en 1990 au Real Saragosse. En sept saisons, il y disputera 240 matchs, et inscira 40 buts. Et ouvrira son palmarès, remportant la Coupe d'Espagne en 1994 et la Coupe des coupes en 1995. Il signera ensuite à Chelsea, où malgré une rupture des ligaments croisés lors de sa première saison, où le club remportera la Coupe, il gagnera une seconde Coupe des Coupes, et la Supercoupe d'Europe en 1998. Il finira ensuite sa carrière avec trois saisons à Tottenham, devenant un joueur très respecté en Angleterre.

Des conflits en série avec ses présidents

C'est d'ailleurs outre-Manche qu'il débute sa carrière d’entraîneur, comme adjoint, gravissant les échelons à Swindon, puis Leeds et Tottenham. Il prend pour la première fois les rênes d'une équipe à Brighton, en League 1 (troisième division). En quatre saisons, il fera monter le club en seconde division, puis les laissera aux portes de la Premier League, terminant 4e en juin 2013. Poyet va lui, débuter en Premier League, prenant en main Sunderland. Sa première saison est une réussite, parvenant à maintenir le club, avec une formidable remontée sur les derniers matchs, et atteignant la finale de la League Cup. La seconde sera plus difficile, et Poyet sera licencié en mars 2015, après que les relations soient devenues tumultueuses avec ses dirigeants, alors que Sunderland était 17e.

Fernando Menegazzo comme adjoint

Il rebondira tout de suite à l'AEK Athènes, pour la saison 2015/2016. Mais ne restera que cinq mois, quittant le club à la fin de la saison, après un conflit avec son président. Cinquième lorsqu'il a repris le club, l'AEK Athènes terminera 3e. Poyet signe ensuite en Espagne, au Betis Seville. Mais il est renvoyé après 11 matchs (dont 6 défaites), en novembre 2016. Il prend ensuite la direction de la Chine et du Shanghai Shenuha, l'ancien club de Francis Gillot, où il reste 7 mois, avant de démissionner en septembre dernier.

Le brésilien Fernando va revenir aux Girondins, sur le banc, cette fois-ci. © Maxppp - Maxppp

En Gironde, Gustavo Poyet sera accompagné de son adjoint historique, l'Argentin Mauricio Taricco, qui l'avait suivi à Brigthton et à Sunderland. Et, pour la plus grande joie des supporters bordelais, par le Brésilien Fernando Menegazzo. Joueur des Girondins entre 2005 et 2011, il était un des hommes de base du titre de champion en 2009 et du parcours en Ligue des champions l'année suivante, laissant de très bons souvenirs en Gironde. Ce sera sa première expérience sur un banc.