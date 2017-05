Ligue 1 : la bataille du FC Metz pour le maintien n'a pas été de tout repos

Après un succès à Lille (0-2), lors de la 36ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine a officiellement renouvelé son bail dans l'élite du foot français. Les grenats rempilent pour un an de plus en Ligue 1. Retour sur cette opération maintien mouvementée mais réussie.

Depuis août dernier, le FC Metz a connu le pire comme le meilleur, avec tout d'abord cette entame plus que satisfaisante pour un promu : grâce notamment à l'efficacité de Mevlut Erding, auteur de 6 buts en 7 journées, le club à la Croix de Lorraine pointe au début de l'automne à la 6ème place du classement de la Ligue 1.

La suite est plus compliquée : entre la 8ème et la 19ème journée, les grenats ne remportent qu'un match à Toulouse et encaissent quelques raclées mémorables, contre Monaco (0-7) et à Nancy (4-0). Ils se retrouvent, du coup, en position de barragiste provisoire à l'issue de la phase aller.

Un Cheick sans limites, le TGV Sarr

Aux grands maux, les grands remèdes : durant la trêve hivernale, le FC Metz se renforce, avec les arrivées de Fallou Diagne et de Cheick Diabaté : bonne pioche pour le promu mosellan. Grâce à l'attaquant malien et au net progrès d' Ismaila Sarr, les grenats se relancent. Ils ne concèdent que 3 défaites durant l'hiver 2017 pour 4 victoires et 4 nuls.

Dans la dernière ligne droite, après une série de 5 matchs sans la moindre la victoire, c'est de nouveau la crispation. Mais le promu mosellan profite du Derbylor pour renouer avec le succès. Un dernier effort à Lille, lors de la 36ème journée et voilà les footballeurs messins assurés de disputer une nouvelle saison en L1, la 60ème de leur histoire.