Ligue 1 | La belle réaction d'En Avant de Guingamp qui corrige Dijon

En battant Dijon 4-0 à Roudourou, Guingamp a mis fin à sa série de trois buts sans le moindre but inscrit. Briand et Salibur ont été décisifs.

A ceux qui craignaient que Guingamp soit démobilisé après ses deux défaites de la semaine dernière, la troupe d'Antoine Kombouaré a apporté une belle réponse avec cette victoire 4-0 sur Dijon. La deuxième plus large de la saison après celle contre Bastia.

Guingamp ouvre le score dès la 4e minute, sur sa première occasion. Salibur, bien lancé par Didot, centre de la droite et trouve Briand qui ajuste Reynet (1-0).

L'occasion de doubler la mise intervient à la 12e minute mais Salibur touche la barre sur coup-franc. La mi-temps est atteinte sur ce score de 1-0.

Trois buts en dix minutes

Dijon, qui a impérativement besoin de points pour le maintien, attaque fort la seconde période, mais ne convertit aucune de ses deux occasions (48e et 49e).

Guingamp prend alors défintivement le large. Servi par Briand, Salibur marque le second but à la 55e. L'attaquant signe un doublé grâce à un pénalty provoqué par Coco (59e). Briand, lui aussi, signe un doublé en battant Reynet en deux temps (64e).

Avec deux buts et une passe décisive pour Briand et Salibur, Guingamp garde espoir de terminer dans le Top 10, voir le Top 8.

Kombouaré : "De bonnes chances que Briand prolonge"

Antoine Kombouaré analysait après match : "Je suis fier, nous étions dans le doute et dans le dur après trois défaites consécutives. La réussite nous fuyait notamment face à Saint-Etienne et à Lille, là ça nous a souri. On a eu ce soir à la fois de la détermination et la force de caractère. La grosse satisfaction c'est d'avoir été efficace offensivement et de ne pas avoir pris du but ce soir. Nos trois attaquants (Salibur, Briand et Coco) ont été performants, ça a mis l'équipe sur les bons rails. Notre capitaine Jimmy Briand se bonifie dans le temps, il a une grande force de caractère et il y a de bonne chance qu'il prolonge avec nous la saison prochaine. La prolongation est en bonne voie, c'est pour cela que j'en parle, il y a une parole et c'est une très bonne chose car c'est notre première recrue. Maintenant il reste deux matches à jouer et l'objectif c'est d'obtenir deux victoires"