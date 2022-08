Ligue 1 : la billetterie grand public ouverte pour la venue du PSG à Toulouse

Jusque- là, seuls les abonnés pouvaient prendre des places pour le match entre le TFC et le PSG le mercredi 31 août. Désormais, le grand public peut acheter ses tickets pour voir Mbappé, Messi et Neymar au Stadium... mais il ne reste que des places à plus de 140 euros.