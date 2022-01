Ligue 1 : la billetterie pour le derby Metz-Strasbourg chamboulée par l'épidémie

Le retour des jauges dans les enceintes sportives obligent le FC Metz à revoir entièrement l’accueil du public dimanche pour le derby de l'Est contre Strasbourg : les 23.000 billets déjà vendus ne sont plus valables. Seulement 5.000 nouvelles places sont remises en vente.

Ce devait être le grand rendez-vous du début d'année 2022 pour les supporters grenats: le derby de l'Est entre le FC Metz et Strasbourg pour la 20e journée de Ligue 1, ce dimanche 9 janvier au Stade Saint Symphorien. Le club à la Croix de Lorraine avait déjà vendu 23.000 billets pour cette affiche.

23.000 billets annulés, 5.000 remis en vente

Mais les annonces du gouvernement entre Noël et Nouvel An et le retour des jauges dans les enceintes sportives pour tenter d'enrayer l'épidémie de Covid-19 obligent le FC Metz à chambouler sa billetterie et à annuler les ventes déjà effectuées.

Les billets acheté avant le 27 décembre et édités avant le 3 janvier ne sont donc plus valables. Il faut s'en procurer de nouveau sur le site internet du club.

Le match de dimanche ne se jouera que devant 5.000 spectateurs. Mais 250 places sont réservées pour les supporters du RCSA. Il n'en reste que 4750 disponibles. Priorité est donnée aux abonnés, puis au grand public s'il reste des places disponibles. Les modalités de remboursement sont également précisées dans le communiqué du FC Metz.