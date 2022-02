Ligue 1 : la bonne opération du Stade Rennais après un match fou à Montpellier (2-4)

Martin Terrier et ses coéquipiers auront une nouvelle fois assuré un festival offensif pour s'imposer face à Montpellier.

Ce match n'aura laissé de répit à personne. Et certainement pas aux gardiens de but. Et c'est le Stade Rennais qui sort gagnant de cette rencontre folle face à Montpellier (2-4), au stade de la Mosson.

Rennes aura une nouvelle fois cette saison offert un festival offensif, avec quatre buts par quatre joueurs différents. Ce qui conforte sa place de deuxième meilleure attaque de Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain (51 buts pour Rennes, 53 pour le PSG). Le "dynamic duo" Martin Terrier - Gaëtan Laborde a été au rendez-vous.

La maîtrise puis le doute

Martin Terrier, d'abord, qui vient conclure une longue séance de passes rennaise en début de rencontre (8e) d'un but de la tête. Complètement oublié par la défense montpelliéraine, il profite d'un excellent centre d'Hamari Traoré. Le capitaine rennais récidive quelques minutes plus tard avec une superbe percée sur le côté droit de la surface de Jonas Omlin et trouve un angle de passe magnifique. Benjamin Bourigeaud d'une frappe puissante, plat du pied, permet à Rennes de creuser très logiquement l'écart (15e).

Comme souvent cette saison, Rennes va laisser le doute s'installer. Quatre minutes après le but du 0-2, un centre long de Téji Savanier, qui rebondit à l'entrée de la surface rennaise arrive à Ambroise Oyongo. L'arrière gauche reprend de volée et trompe Alfred Gomis. Montpellier va même égaliser (2-2) grâce à une superbe bicyclette d'Elie Wahi (42e). La maîtrise parfaite du premier quart d'heure par les Rennais semble loin.

Le "dynamic duo" Terrier-Laborde

Mais quand Martin Terrier marque dans un match, Gaëtan Laborde n'est jamais très loin. Dès le retour de la pause (50e) l'excellent mouvement de Terrier dans la surface pousse Thuler à la faute, pénalty. Parfaitement tiré par l'ancien pailladin qui marque son 13e but en Ligue 1 cette saison, à égalité avec ... Martin Terrier. Enfin un superbe une-deux Majer-Bourigeaud permet à Rennes de se mettre définitivement à l'abri (2-4).

L'opération parfaite au classement, parce que Montpellier est désormais 6 points derrière le Stade Rennais. Et que les Rouge et Noir mettent la pression sur Marseille, Nice et Strasbourg pour toquer à la porte du podium. Ce match avec un festival offensif, mais aussi des bas, est finalement très représentatif de la saison rennaise jusqu'ici.

Le classement après la 26e journée de Ligue 1