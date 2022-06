Ligue 1 : la campagne d'abonnements au TFC cartonne, notamment chez les Indians

Début août, le TFC va retrouver la Ligue 1 deux ans après l'avoir quittée. Déjà 1.500 abonnements ont été vendus, dont 65% de nouveaux abonnés. C'est mieux que lors de la dernière saison en Ligue 1, selon le club.

Déjà autant d'abonnés chez les Indians que la saison dernière

Preuve de l'engouement autour du club, les Ultras ont déjà atteint la barre de la saison dernière. À plus d'un mois de la reprise du championnat. "Il y a beaucoup de gens qui sont venus au fur et à mesure dans la saison et qui ont fini par venir à tous les matches. Ils ont voulu concrétiser ça par un abonnement la saison prochaine. Il y a aussi des gens qui ne venaient plus trop au Stadium et qui reviennent. Il y a aussi de plus en plus de jeunes qui s'identifient au Tef' et à leur ville. C'est bien, c'est de bon augure pour l'avenir. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on réalise une grosse campagne d'abonnements pour le moment. On a la chance d'avoir des prix très abordables en virage. En plus, le club a mis en place un paiement en 10 fois sans frais. C'est arrangeant, c'est fait pour garder un tarif populaire. On espère dépasser les 500 abonnés chez les Indians et je pense qu'on est bien parti pour", explique Alexandre Roux, le président des Indians Tolosa.

Abonnements parmi les moins chers de France

Comme l'expliquait le président Damien Comolli sur France Bleu Occitanie, les tarifs ont forcément augmenté avec le retour du club en Ligue 1. Mais les abonnements à Toulouse restent parmi les moins chers de France. Moins de neuf euros le match dans le bas du virage Brice Taton, moins de sept euros le match même pour les 16-25 ans. Si on prend les prix à l'année maintenant, ils sont plus élevés que cette saison. Mais, comparé aux autres clubs de Ligue 1, le TFC est bien positionné. L'abonnement le moins cher pour voir tous les matches de championnat à domicile la saison prochaine est à 139 euros. 119 euros en cas de réabonnement. C'est légèrement plus cher que des clubs comme Troyes ou Lorient mais moins cher que Montpellier et Reims par exemple.

Le TFC reprendra le chemin de l'entraînement le 23 juin. La première journée de championnat est prévue le weekend du 7 août.