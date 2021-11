Ligue 1 : la défense du FC Metz doit éviter la punition niçoise !

Un duel entre deux équipes décidément bien différentes... Nice, 2e avant le coup d'envoi de cette 15e journée de Ligue 1, contre Metz, bon dernier. Les Aiglons, deuxième meilleure attaque de la Ligue 1, face aux Grenats, pire défense avec déjà 30 buts encaissés.

A ce sujet, les pertes de balles mal gérées offrant aux Bordelais l'occasion de contre-attaquer, les défenseurs ou milieux spectateurs, les alignements très inégaux... Frédéric Antonetti, l'entraîneur du FC Metz, n'a toujours pas digéré l'animation défensive de son équipe face à Bordeaux lors de la dernière journée. "Les dix dernières minutes m'ont vraiment agacé... 3-3, 10 contre 11, on est en infériorité numérique sur les deux dernières actions de Bordeaux. On a perdu 4 points en 14 matchs dans les dernières secondes. Ils nous feraient du bien, ces quatre points ! On n'a pas retenu les leçons."

Il faut parfois plus de réflexion dans le jeu. Cette immaturité dans le jeu nous a coûté cher ! Frédéric Antonetti

Que le FC Metz joue à 4 ou 5 derrière, la même impression de très grande fragilité est renvoyée. Le contraste est fort avec l'équipe qui, avant la trêve, était aller arracher son unique "clean sheet" de la saison à Marseille. "On ne peut pas comparer. Contre Bordeaux, on avait plus de possession. Les replacements défensifs n'ont pas été assez rapides. Quand on perd le ballon, on doit être plus nombreux derrière le plus vite possible. Ou alors, on va harceler tous ensemble mais on ne reste pas à 5 devant, et à 5 derrière. Le problème est collectif, pas individuel" ajoute l'entraîneur.

L'espoir d'une réaction à Nice réside pourtant dans le retour de suspension du défenseur central Jemerson, plutôt convainquant depuis sa signature en octobre. Et dans une énième prise de conscience, au sein d'une défense qui, la saison dernière, avait encaissé son 30e but lors de la... 30e journée.

OGC Nice - FC Metz, à vivre en direct sur France Bleu Lorraine, dès 20 heures 30 ce samedi 27 novembre avec Thomas Lavaud et Thomas Jeangeorge.