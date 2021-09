Ligue 1 : la défense, le talon d'Achille des Girondins de Bordeaux

C'était la seule satisfaction du début de saison 2020-2021 : la solidité défensive sous Jean-Louis Gasset. Elle a, certes, explosé en vol sur la phase retour mais l'Héraultais avait trouvé un début de solution pour rendre cette défense moins poreuse et fébrile. Les Girondins en étaient à cinq clean sheets sur sept rencontres. Pour l'instant, son prédécesseur, Vladimir Petkovic, s'arrache sa belle chevelure blanche sur ce chantier. Bordeaux n'a toujours pas réussi à garder sa cage inviolée.

Une stabilité à trouver

Cette année, c’est bien différent. En autant de rencontres, Bordeaux a encaissé 16 buts, ce qui en fait l'une des plus mauvaises défenses du championnat. L’arrière-garde girondine a été largement remaniée : parmi les titulaires, seuls Benoît Costil et Laurent Koscielny sont restés et ce dernier s'est blessé. Le système a aussi changé en passant à cinq défenseurs qui doivent encore trouver leurs marques et créer des automatismes. Pour sa part, Benoît Costil tient bon dans cette défense poreuse. Le vice-capitaine bordelais est de plus en plus décisif et rassure ses coéquipiers.

Les Bordelais manquent aussi de grinta. Comme la saison passée, les Girondins se font transpercer en contre, c’était encore le cas sur le premier but face à Montpellier ce mercredi. Il manque également de concentration et cela sur tout un match. C’est ce que soulignait le coach en conférence de presse dans l’Hérault. Il en faudra face à Rennes surtout que les Girondins retrouvent Gaetan Laborde, formé à Bordeaux, et qui a souvent brillé face à son club de coeur.