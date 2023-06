Ligue 1 - La fin de saison de l'OM, Kenzo, Tudor, le mercato... Pablo Longoria fait le bilan

Le rendez-vous de fin de saison a été fixé à 14h ce lundi par le président de l'OM. Pablo Longoria répondait aux questions de la presse cet après-midi. Fin de saison castrophique, mercato à venir, départ d'Igor Tudor, il répond aux questions.

ⓘ Publicité

Une fin de saison qui "n'est pas acceptable", certaines situations sont "lamentables"

Le président de l'OM le reconnaît, la fin de saison des Marseillais n'est pas à la hauteur. Troisième place au classement, mais surtout trois défaites sur les trois derniers matchs : "Ce n'est pas acceptable", assène Pablo Longoria, qui prévient : "Cela va avoir quelques conséquences". Le président voit deux parties dans la saison : avant et après mondial : "Après la Coupe du monde, c'était le meilleur moment de la saison sur le plan des résultats. Puis il y a eu le PSG et la tendance a changé. Il y a des choses qui m'ont moins plu, la perte d'humilité dans les moments positifs."

Le manque d'engagement est innacceptable pour Pablo Longoria : "Pour jouer à l'OM il y a des choses qui ne sont pas négociables. On a besoin de plus de personnalité et de plus de courage"

le match qui ne passe pas, c'est le dernier match à domicile « Jouer contre Brest (défaite 1-2) avec un stade qui était avec nous toute la saison ... Et faire ça à ton dernier match à domicile, ce n'est pas avoir beaucoup de respect pour l'institution et même pour toi-même. Je crois qu'on a besoin de plus de personnalité et plus de courage. Certaines situations sont inacceptables, même lamentables. »

L'agression du petit Kenzo : "C'est un malade mental qui a fait ça"

«C'est un de mes moments les plus tristes au niveau personnel ces dernières années", dit Pablo Longoria, qui n'a pas vu l'incident , mais a été très choqué. " Je ne peux pas comprendre comment agresser un enfant (...) Ce n'est pas humain. Ça te fait poser des questions sur pourquoi on fait du football. C'est pour transmettre du bonheur".

"Le sourire d'un enfant quand il touche cette profession, c'est magique. Avec ces valeurs (...) quand tu retrouves le petit Kenzo qui tremblait, qui tremblait... Quelle classe de malade mental se permet de faire ça ? Parce que c'est un malade mental qui fait ça, qui n'a pas sa place dans la société. Oui, il y a eu une faille dans la sécurité.»

Le départ de Tudor et l'enchaînement des coachs

Pablo Longoria reconnaît : "Je ne suis pas content d'avoir subi la démission de Jorge Sampaoli en juillet dernier, ou le fait qu'Igor Tudor ne continue pas", mais il tempère : "Donner toujours de l'importance à un entraîneur dans un club est une erreur. Il faut tenir compte du contexte. Séville a gagné la Ligue Europa avec trois entraîneurs différents."

Quel futur entraîneur ?

Oui, "il y a des contacts, c'est normal", confirme Pablo Longoria quand on lui demande où en est le recrutement du prochain coach. Mais vous n'en saurez pas plus : "Il y a des styles qui ne collent pas avec Marseille. On doit faire du Vélodrome une force. On doit donc jouer d'une façon qui plait à notre public qui est passionné. Avec du jeu offensif."

Alors pas de nom : "Parler des profils individuels aujourd'hui serait un manque de respect. Les discussions avec un entraîneur doivent rester dans le domaine privé, c'est un code primaire du football."

En tous cas, le futur coach devra parler un minimum français, au moins après avoir passé plusieurs mois à Marseille : "C'est un plus de parler français. Je ne vais pas plus accepter le fait d'avoir un coach qui ne parle pas français à la fin de la saison. En Italie, en trois mois, j'étais obligé de parler italien. C'est le respect de la culture, de l'institution et des supporters."

Quand on connaitra-t-on le nom du futur coach ?

"Difficile de donner une date", pour le président de l'OM. "On ne doit pas tomber dans la précipitation. Il faut trouver le bon profil, l'envie, la personnalité et le jeu qui s'adapte à ce qu'on veut proposer"

Le cas Vitinha

L'attaquant a laissé les supporters sur leur faim. Mais il a la confiance du président de l'OM : "Je reste très confiant spécialement parce que c'est un joueur qui a toutes les caractéristiques qu'on recherche d'un attaquant : la capacité à attaquer la profondeur, à finir dans la surface et à travailler défensivement. Vitinha, je crois que c'est un joueur qui a comme tout le monde besoin d'une période d'adaptation. Il est arrivé un jeudi, on l'a fait jouer un samedi ou dimanche contre Nice... (..) un attaquant vit de sa confiance. En plus quand c'est la première expérience d'un joueur portugais (à l'étranger), ce sont des petits éléments à prendre en compte.»

Longoria veut garder Sanchez

«Avec Alexis on a eu des discussions", déclare Pablo Longoria*. "On a exprimé notre volonté de continuer le projet avec lui. Nous sommes d'accord qu'il a un niveau international, très haut. Mais, notre intention est de continuer avec lui". Les discussions sont-elles productives ? "À dire la vérité, la discussion a commencé d'une façon positive" dit le président, en confirmant que c'est désormais une histoire de chiffres : "Avec la performance qu'il a eu cette saison, offrir le même salaire ne serait pas respectueux vis-à-vis de lui".