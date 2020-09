Ligue 1 : la jauge à 5.000 spectateurs... Un gouffre financier pour les Girondins ?

Il fallait s'y attendre. Les 5.000 places pour le match Bordeaux-Lyon de vendredi sont parties en trois petits heures. En 3h24 pour être précis. Comme lors du premier match de la saison face à Nantes, le club n'a pas pu obtenir de dérogation pour ce match de la 3e journée de Ligue 1 prévu vendredi soir à 21h au Matmut Atlantique. La Gironde étant en zone rouge. Contre les Canaris, personne ne s'était pressé, seulement 2.600 spectateurs s'étaient rendus au stade. Mais cette fois-ci, c'est Lyon et en plus, les Girondins réalisent pour l'instant un bon début de saison.

Cette jauge pourrait très rapidement avoir des conséquences financières importantes pour les clubs. Au-delà de jouer dans un stade vide, cela va devenir un gouffre au fur et à mesure des matchs. Par exemple sur les dernières saisons avec en moyenne 20 à 25.000 spectateurs par match au Matmut Atlantique, les recettes annuels sur le grand public représentait environ 5 millions d'euros. On imagine facilement les pertes avec une jauge limitée à 5.000 spectateurs pendant plusieurs semaines voire mois.

Mais, il y a encore pire ! C'est le manque à gagner sur les loges avec les partenaires et surtout les VIP. Aux Girondins, c'est plus de 10 millions d'euros de recettes par an. Alors entre la préfecture qui avait interdit l'ouverture des loges contre Nantes et le club qui a décidé de donner la priorité au grand public, les pertes pourraient être énormes. Les instances vont vite devoir se poser la question des compensations financières en particulier pour les clubs en zone rouge. Pour rappel, il y a deux ans, la billetterie des Girondins représentait 20% des recettes du club hors transfert.