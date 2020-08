Ligue 1 : La jeunesse prend le pouvoir aux Girondins de Bordeaux avec Basic et Maja

A l'occasion de leur première victoire de la saison ce dimanche à Angers, les Girondins ont vécu une petite cure de jouvence. Ce sont les deux gamins de l'équipe, Josh Maja et Toma Basic, qui ont offert à Jean-Louis Gasset sa première victoire sur le banc bordelais. Un succès 2 à 0 tout en maîtrise pour les Girondins.

Le premier, le jeune attaquant anglais de 21 ans, a rendu la confiance que son nouvel entraîneur lui donne. Jean-Louis Gasset voit en Josh Maja le joueur le plus adroit dans la surface de son effectif. Un joueur aux grandes qualités dixit l'ancien coach des Verts. Dimanche, ce dernier l'a prouvé en ouvrant le score. Le deuxième, lui, confirme tout son potentiel, déjà un peu aperçu avec Paulo Sousa la saison dernière. Le milieu de terrain croate de 23 ans a encore réalisé un très bon match face au SCO en plus de son but. Toma Basic souvent très juste techniquement est devenu un pilier de l'équipe en quelques mois. Reste maintenant à savoir si les Girondins arriveront à le garder toute la saison car les prétendants ne manquent pas.

En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour le club et surtout pour les actionnaires car ces jeunes joueurs à fort potentiel étaient censés représenter le projet américain lors de leurs arrivées, avec la possibilité de faire de belle plus-values à la revente. Problème, pendant presque deux ans, on ne les a pas beaucoup vus. Alors peut-être que c'est enfin leur heure...