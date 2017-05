Ligue 1 | La libération ou la pression pour le FC Lorient face à Bastia ?

16e de Ligue 1 avec deux points d'avance sur le barragiste, le FC Lorient affronte la lanterne rouge, Bastia, pour son avant-dernier match de la saison.Une victoire pourrait assurer mathématiquement le maintien des Merlus, mais une défaite les fragiliseraient dangereusement.

Ce soir, le FC Lorient a l'occasion de se soulager définitivement dans cette saison où il n'aura pas ménagé ses nerfs. Oui, il peut arracher son maintien dès ce soir. Il faut l'emporter contre Bastia, ce qui permettrait de larguer définitivement son adversaire du soir, et prier pour qu'il n'y ait aucun vainqueur dans le match Dijon - Nancy.

Gagner, Lorient n'a pas su le faire lors des deux dernières journées. A la décevante défaite à Nantes (0-1), a succédé un match nul assez logique au Moustoir contre Angers (1-1). Gagner, les Merlus n'avaient pas su le faire à l'aller, lors d'une rencontre qui avait viré au cauchemar (0-3).

Le FCL privé de son meilleur buteur, et de son meilleur passeur

La rencontre avait été marqué par l'exclusion de Benjamin Jeannot. Son geste envers l'arbitre lui avait valu dix matchs de suspension. Quelques blessures et matchs sur le banc plus tard, le Lorrain court toujours après son premier but de la saison en championnat.

C'est bien Jeannot qui guidera l'attaque des Merlus avec Majeed Waris. Le meilleur buteur lorientais Moukandjo est, en effet, forfait. Tout comme Marveaux, le meilleur passeur. Suspendu, Lautoa est lui aussi forfait.

A qui profitera le huis clos ?

En parlant de cauchemar, il est envisageable si le FCL s'incline. Bastia reviendrait à un point. Et Lorient se retrouverait barragiste s'il y a un vainqueur entre Dijon et Nancy, se garantissant ainsi un dernier match sous haute-tension, samedi prochain, au Moustoir contre des Bordelais qui pourraient jouer une qualification en coupe d'Europe.

Pour éviter ça, il faudra dompter le silence du stade Parsemain, de Fos-sur-Mer... Ainsi que sa météo parfois capricieuse.

Vivez le match SC Bastia - FC Lorient, ce dimanche, sur France Bleu Breizh Izel et sur francebleu.fr avec Manuel Danloy et Thomas Lavaud