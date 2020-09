Ligue 1 : la meilleure défense doit devenir l'attaque pour les Girondins de Bordeaux à Lens

Ce samedi, les Girondins se déplacent à Lens. Et pour espérer revenir du nord avec la victoire, il va falloir montrer autre chose offensivement car c'est le petit point noir de ce début de saison. Deux buts seulement inscrits à Angers et deux 0 à 0 concédés à domicile. Il faut dire que face à Nantes, les Girondins ont joué presque tout le match à dix et contre Lyon, il fallait avant tout résister à un adversaire bien plus fort.

Mais même à Angers, ce ne fût pas glorieux. Si Bordeaux est la seule équipe avec Saint-Etienne le leader à ne pas avoir pris de but cette saison, il va maintenant falloir passer à l'attaque. L'anglais Josh Maja devrait faire son retour au stade Bollaert, il y aura donc au moins un vrai buteur sur le terrain. Il faudra aussi que les joueurs de côté apportent beaucoup plus et centrent mieux. Depuis le début de saison, ils ne font surtout que défendre. Résultat des courses, Bordeaux a cadré seulement cinq petits tirs en trois matchs, pour marquer c'est très peu.

Il faudra sûrement encore patienter pour voir de grandes envolées car à Lens, la priorité de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur bordelais, sera encore de bien défendre face à un adversaire qui a déjà inscrit cinq buts en trois matchs. Il pourrait même passer à cinq défenseurs avec Rémi Oudin dans le rôle arrière gauche. Lui qui a plutôt l'habitude de jouer ailier voire même attaquant. L'objectif est surtout d'être plus précis techniquement. Le semaine d'entraînement a été consacrée à cela. De toute manière, ce n'est pas à l'expérimenté Jean-Louis Gasset que l'on va apprendre que la meilleure défense, c'est l'attaque.