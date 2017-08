Ligue 1 : la passe de trois pour les Verts et Oscar Garcia face à Amiens ?

L'AS Saint-Étienne va tenter de décrocher ce samedi soir (20h en direct sur France Bleu) une 3e victoire de suite cette saison, une performance que les Stéphanois ne sont plus parvenus à réaliser en ouverture du championnat depuis 44 ans.

Si les Verts s'imposaient ce samedi soir, il s'agirait d'une entrée en matière exceptionnelle pour un nouveau coach des Verts qui n'a plus été réalisée depuis 50 ans et Albert Batteux. Pour égaler Robert Herbin et son record de 4 victoire consécutive en revanche cela s'annonce plus compliqué. Il faut battre Amiens déjà évidemment et puis les Verts se déplaceront au Parc des Princes pour la 4e journée de championnats. Pour l'anecdote c'était justement face à Paris en 1973 que Saint-Étienne réalisait la passe de 4. Mais c'était le Paris FC et Neymar n'était pas né.

Face aux Picards, l'ASSE tachera de poursuivre son rachat auprès des supporters en montrant des progrès dans la qualité du jeu par rapport à la saison dernière. Confirmation de l'attaquant Romain Hamouma : "On le fait depuis le début de la saison. Sur les 2 premiers matches on a essayé de montrer un autre visage. A nous de mettre tous les ingrédients dans le match pour prendre du plaisir et ensuite en donner. Si on fait ce qu'on a pu faire, en mieux encore, je pense que le public prendra du plaisir évidemment. Il faut se méfier de tout le monde mais chez nous on doit imposer notre style, notre jeu. Il ne faut pas s'adapter à l'adversaire. C'est une équipe qui va vouloir prendre des points parcequ'ils sont un peu dans le dur mais s'ils sont là c'est qu'ils ont des joueurs de qualité. Il faudra mettre de l'intensité dès le début du match pour leur mettre une grosse pression. En gagnant contre Amiens on irait au Parc un peu plus sereins. Mais on n'a pas encore gagné contre Amiens. On va donc commencer par le début !"

Romain Hamouma avant Amiens Copier

Pour cette rencontre l'ASSE fera sans Monnet-Paquet et Pajot, toujours blessés. Enfin une minute de silence sera respectée avant la rencontre en hommage aux victimes des attentats en Espagne qui ont une résonance particulière à Saint-Étienne puisqu'une partie du staff, dont Oscar Garcia, est catalane.

Saint-Étienne - Amiens, à vivre à partir de 19h sur France Bleu Saint-Étienne Loire pour la 3e journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 20h. Après la rencontre vous retrouverez les réactions des joueurs et des entraineurs en direct.