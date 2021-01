Ligue 1 : la passe de trois pour Strasbourg, face à une équipe de Saint-Etienne décimée par le coronavirus

Le règlement Covid de la Ligue de football professionnel stipule qu'il ne doit pas y avoir plus de 10 joueurs testés positifs au coronavirus sur une liste de 30. Et bien, il y avait 10 joueurs stéphanois contaminés. Un cas de plus et le match entre le Racing et les Verts était reporté. Mais les derniers tests effectués ce dimanche matin ont été négatifs.

"Le staff a été décimé toute la semaine, des joueurs se rajoutaient, on se serait cru dans un film de science-fiction, raconte l’entraîneur d’un jour des Verts Laurent Huard. Il y aurait pu y avoir un onzième joueur positif et un report du match, mais tout le monde était en forme ce matin au petit-déjeuner, donc la préparation du match a eu lieu".

Pas d'appréhension pour la santé des Strasbourgeois

Malgré le cluster dans le vestiaire stéphanois (quasiment tout le staff, dont l'entraîneur Claude Puel ont été contaminés eux aussi), les joueurs strasbourgeois n'ont pas eu d'appréhension pour leur santé. "Je pense qu'il y a moins de risques d'attraper le Covid sur le terrain que dans certains autres endroits, par exemple si vous prenez le tram, assure l'entraîneur du Racing Thierry Laurey. On ne va pas trembler à chaque fois. Si on est cas contact à chaque fois, on ne joue plus. Il faut être clair, on ne joue plus. Donc, non on n'a pas peur de ça".

Un troisième succès de suite dans la douleur

Face à une équipe décimée et rajeunie, le Racing a souffert ce dimanche. Les Verts ont raté un penalty dès la 9ème minute par le Colmarien d'origine Ryad Boudebouz. Ludovic Ajorque a marqué le seul but du match (son neuvième de la saison) à la demi-heure de jeu sur un centre de Kenny Lala.

La troisième victoire consécutive du Racing a été laborieuse reconnaît le milieu de terrain Adrien Thomasson : "C'est une victoire précieuse pour nous. C'est loin d'être notre meilleur match mais on ne retiendra que la victoire, c'est ce qui compte. Quand j'ai vu leur composition d'équipe, je savais que ça allait être galère. Quand on fait des oppositions contre les jeunes, on se fait souvent rentrer dedans et on ne gagne pas toujours. On savait que ça allait être des jeunes dynamiques, chapeau à eux. Ça s'est vraiment joué à rien ce match, mais on va dire que l'expérience a fait pencher le match de notre côté. "

Grâce à ce troisième succès consécutif, qui plus est sans encaisser de but (une première en Ligue 1 depuis 1983), le Racing gagner encore deux places au classement. Il est 13ème de Ligue 1 avec 23 points.