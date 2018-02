En attendant d'affronter samedi soir Amiens pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, l'ASSE était encore un peu dans le mercato hivernal ce jeudi : le club a présenté son ultime recrue, le défenseur international Mathieu Debuchy tandis que l'attaquant Alexander Soderlund s'est engagé pour 3 ans en faveur de Rosenborg, le club norvégien auquel l'ASSE l'avait acheté il y a 2 ans. 6 arrivées et 6 départs sur ce mercato qui porte incontestablement la patte de Jean-Louis Gasset.

L'entraineur stéphanois s'est servi de ses relations, de son expérience au sein de l'équipe de France également pour attirer des joueurs qui paraissaient inaccessibles comme Debuchy donc mais aussi Ntep ou Mvila. A en croire l'ancien adjoint de Laurent Blanc chez les Bleus, il en va du foot comme du recrutement : c'est un effort collectif : "J'ai donné les idées et ensuite il faut remercier les actionnaires qui ont validé, qui m'ont fait confiance et surtout Dominique Rocheteau et David Wantiez qui ont travaillé tout le mois de janvier avec moi. Par mes réseaux j'ai essayé de trouver des joueurs qui avaient un manque de temps de jeu mais que je connaissais et qui pouvaient nous apporter ce petit plus pour réussir notre deuxième moitié de championnat. L'état d'esprit des joueurs qui sont arrivés est au-dessus de la moyenne. Ce sont des gens qui ont une petite idée derrière la tête pour certains. Je vais tout faire pour qu'ils arrivent à leurs fins."

Jean-Louis Gasset évoque sa responsabilité dans le mercato stéphanois Copier

Debuchy à la relance à l'ASSE

L'ancien joueur de Lille et d'Arsenal était présenté officiellement ce jeudi. Ce qui ressort du discours de celui qui a vécu des mois galères à Arsenal c'est l'envie ! "Ces derniers temps je n'ai pas beaucoup joué" analyse-t-il. "Donc j'ai faim de ballons, de victoires. Et je vais tout donner pour ce maillot. J'ai envie d'être sur la pelouse tous les weekends. C'est pour ça que je suis venu à l'ASSE. Pour reprendre du plaisir et faire mon métier".

En revenant en France, Mathieu Debuchy met donc de côté sa carrière à l'étranger et notamment en Angleterre, le meilleur championnat du monde. Aujourd'hui, le défenseur international est un joueur de l'ASSE dont il a observé les matches dès la mi-janvier quand les discussions avec le club ont débuté. Et qui sait peut être en juin dans le groupe des Bleus pour la Coupe du monde : "Je ne vais pas vous mentir, l'équipe de France reste dans un coin de ma tête. Il y a peut-être un espoir encore. Même s'il est minime je vais essayer de le saisir. Mais la priorité c'est Saint-Étienne. Si le club et moi sommes performants, ça peut suivre. Donc pourquoi pas !".

Avant la Russie, il y a la Ligue 1 et Amiens. Mathieu Debuchy sera dans le groupe et sans doute titulaire. Et ce ne sera peut être pas le cas de Stéphane Ruffier ni de Jessy Moulin, les deux gardiens sont grippés et incertains ! Paul George Ntep est lui aussi malade