Ligue 1 : le calendrier du MHSC pour la saison 2023-2024, journée par journée

La Ligue de football professionnel (LFP) dévoile ce jeudi à 16h le calendrier complet 2023-2024 de la Ligue 1 Uber Eats. Premiers matches le week-end des 12 et 13 août 2023. Cette saison marquera le passage à 18 clubs et donc 34 journées. Seule la 17e journée sera programmée en semaine. Elle se jouera le mercredi 20 décembre 2023 et marquera le début de la trêve hivernale. La dernière journée de Ligue 1 pour la saison 2023-2024 est fixée au samedi 18 mai 2024.

ⓘ Publicité

Emmené par son entraîneur Michel Der Zakarian , le Montpellier Hérault Sport Club a fini 12e au classement la saison dernière.

Les affiches du Montpellier Hérault

1re journée : le MHSC affrontera Le Havre à domicile

: le MHSC affrontera Le Havre à domicile Adversaires suivants : l'Olympique Lyonnais, le Stade de Reims, le LOSC et le RC Strasbourg

: l'Olympique Lyonnais, le Stade de Reims, le LOSC et le RC Strasbourg 34e journée : les Montpelliérains clôtureront le championnat en affrontant le RC Lens au stade Bollaert le 18 mai

Le calendrier du MHCS pour la saison 2022-2023