Ligue 1 : le TFC affrontera le PSG pour son premier match de la saison au Stadium

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi le calendrier complet 2023-2024 de la Ligue 1 Uber Eats. Les premiers matches auront lieu le week-end des 12 et 13 août 2023. Cette saison marquera le passage à 18 clubs et donc 34 journées. Seule la 17e journée sera programmée en semaine. Elle se jouera le mercredi 20 décembre 2023 et marquera le début de la trêve hivernale. La dernière journée de Ligue 1 pour la saison 2023-2024 est fixée au samedi 18 mai 2024.

De gros morceaux dès le début de saison pour les Toulousains

Pour démarrer cette nouvelle saison de Ligue 1, le TFC retrouvera une vieille connaissance : le FC Nantes, que les Toulousains ont battu en finale de la Coupe de France au mois d'avril. Ce match aura lieu à la Beaujoire le week-end des 12 et 13 août. Place ensuite à un gros morceau au Stadium puisque les Violents recevront le PSG, champion de France en titre, le 19 ou le 20 août.

Le TFC rencontrera ensuite Strasbourg, le Clermont Foot et Marseille au Vélodrome pour la cinquième journée de championnat, le week-end du 16 et 17 septembre.

Emmené par son entraîneur Philippe Montanier, le Toulouse Football Club a fini 13e au classement la saison dernière et a remporté la Coupe de France le 30 avril 2023 face au FC Nantes (5 buts à 1). Pour cette nouvelle saison, l'équipe sera entraînée par le Catalan Carles Martinez Novell , assisté de Jordan Galtier , fils de l'ancien entraîneur du PSG.

Le calendrier du Téfécé pour la saison 2022-2023