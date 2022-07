Ligue 1 : la réception du PSG à Toulouse confirmée le mercredi 31 août à 21h

C'est LE match tant attendu par les supporters toulousains et il arrive vite dans la saison. Le TFC recevra le Paris-Saint-Germain le mercredi 31 août et sans surprise le diffuseur télé principal s'en empare. Le match aura donc lieu à 21h au Stadium, c'est confirmé.

Ce sera la cinquième journée de Ligue 1. Et à coup sûr, certains supporters des Violets ont avancé leur retour de vacances pour y assister. Léo Messi, Kylian M'Bappé et Neymar sont attendus de pied ferme chez le promu toulousain. La plus belle affiche de l'année au Stadium aura bien lieu le mercredi 31 août à 21h annonce le site de la Ligue 1.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Billeterie fermée hors abonnés pour le moment

Le club a lancé le 14 juillet dernier une prévente uniquement destinée aux abonnés, avec des places entre 30 et 150 euros, dans la limites de quatre places maximum. Le 22 juillet, près de 8.000 abonnés sur 9.000 n'avaient pas encore réservé de places.

Le club n'a pas encore communiqué la date à partir de laquelle le grand public pourra réserver des places.