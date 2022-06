Ligue 1 : la rentrée pour Montpellier, pas encore au complet

Les joueurs et le staff ont fait leur retour à Grammont, ce lundi. Premier jour de la saison 2022-2023, pour Montpellier. Le président Laurent Nicollin et son entraîneur Olivier Dall'Oglio ont affiché des ambitions communes. Le mercato n'est pas terminé, les nouveaux éléments ont été présentés.

Laurent Nicollin et Olivier Dall'Oglio en compagnie des premières recrues : Faitout Maouassa, Théo Sainte-Luce et Arnaud Nordin (de droite à gauche)

Ce n'est pas son exercice favori, mais Laurent Nicollin s'y est plié, ce lundi. En compagnie de son coach, Olivier Dall'Oglio, et à l'aube d'une seconde saison commune pour les deux hommes en Ligue 1, le président du MHSC a livré sa conférence de presse de rentrée, devant une vingtaine de journalistes. Il a évoqué la fin de saison dernière, le mercato, ses ambitions, les moyens alloués à son entraîneur pour faire mieux, le calendrier, mais également son futur stade.

Les trois premières recrues ont ensuite été présentées (Arnaud Nordin, Faitout Maouassa, Théo Sainte-Luce), alors Wahbi Khazri s'engage avec le MHSC, ce lundi, et alors que le club souhaite encore recruter deux hommes en priorité : un milieu défensif et un latéral droit, comme nous l'avions déjà indiqué. En revanche, à moins d'un départ de Stephy Mavididi, qui n'est pas d'actualité, le mercato sera terminé sur le plan offensif.

Les internationaux n'étaient pas présents. Ils reviendront dans une semaine, sauf Yanis Guermouche qui a tenu à écourter ses vacances pour être là dès le premier jour de la prépa. Pour commencer, les garçons ont pris leurs marques, récupérer leurs affaires, fait connaissance avec les nouveaux et salué le staff et la direction, avant que ne démarrent les prises de sang, les tests physiques et médicaux, puis les premiers entraînements.

Le MHSC affrontera un club anglais pour son dernier match amical cet été. Ce sera face a Crystal Palace le 30 juillet à Londres. Avant ça, les Montpelliérains ont quatre matchs prévus face à Rodez à Grammont, l'Espanyol Barcelone à Barcelone, Clermont Ferrand à Millau et Toulouse à Agde. Ils démarreront le championnat le 6 ou le 7 août prochain face à Troyes..

La saison à venir : coupe du monde + quatre descentes

LN : On innove. Ce sera assez compliqué, notamment avec le dernier match de novembre, la coupe du monde et une coupure. On a essayé de mettre un système en place. C'est une année compliquée avec quatre descentes, déjà. C'est assez particulier pour le championnat de France. C'est une année particulière qu'on aborde avec beaucoup d’envie, mais beaucoup d’interrogations. L'organisation va être compliqué à mettre en place.

ODO : Sur le plan sportif, ça a été une discussion avec l'ensemble du staff, pour gérer au mieux cette saison particulière. Il y aura une festion pour l’automne et l’hiver, qui risque d’être particulière. Est-ce que ça change la prépa physique ? Non, il n'y aura pas de grand bouleversement. Il y aura une deuxième prépa et une gestion particulière des internationaux qui seront à la Coupe du Monde, des temps de récup à gérer. C'est un peu pareil, cet été, avec des garçons qui ont eu des matchs internationaux. Ils ne sont pas là, ce matin (...) Il y aura, normalement, des matchs amicaux cet hiver.

Les ambitions du club

LN : Terminer dans les huit premiers. Tout simplement. On n’en était pas loin, l’année dernière, et puis il y a eu une fin de saison pas cataclysmique mais pas loin. A nous de tout analyser pour attaquer et terminer dans les huit premiers, ce qui est l'objectif du club chaque saison (...) La page est tournée. C'est une nouvelle saison, un nouvel effectif. Il faut toujours se servir du bon, du mauvais. Il faut passer à autre chose. On ne va pas ressasser perpétuellement les quatre derniers mois de championnat. La prochaine saison ? Elle m’excitera ou elle m’inquiètera au fur et à mesure de la saison. Pour le moment, on n'est qu'au début, tout le monde est beau, tout le monde est content. On verra quand on sera dans le bois dur, en novembre. On fera un premier bilan le 16 ou le 17 novembre, avant la coupe du monde. C'est là que je te dirai si je suis excité parce qu'on vit quelque chose d'intéressant, ou si je suis inquiet. Pour l'instant, on l’aborde avec beaucoup d’ambition, beaucoup d'envie, et avec un esprit où on a envie de faire de belles choses.

ODO : On a beaucoup analysé tout au long de cette fin de saison et de la pré-saison. L'idée, c'est de savoir pourquoi ça a moins bien fonctionné. et de s’en servir pour rebondir derrière. Se demander ce qu’on met en place, ce qu’on change, ce qu’on garde. On cherchera à faire au mieux, comme d’habitude, avec des fonctionnements internes différents. Il y aura peut-être des fonctionnements internes différents, changer des choses au niveau de la prépa. Ce qu'on voulait, c'était aussi amener plus de concurrence au niveau du groupe. On a eu une réflexion sur des petits détails au quotidien, et la volonté d'étoffer le groupe. Mettre plus de qualité. Elle m’excitera ou m’inquiètera au fil de la saison. Pour le moment, tout le monde est beau, tout le monde est content. On fera un bilan au moment de la coupe du monde. On l’aborde avec beaucoup d’ambition, l’envie de faire de belles choses.

Le mercato

LN : Wahbi fait sa visite médicale. Ce sera certainement validé ce soir ou demain. Après, on cherche deux ou trois autres joueurs pour le coach, parce que mon coach veut des joueurs donc je lui trouve des joueurs. Quand ils sont libres, c’est plus facile. Quand ils sont sous contrat, faut négocier des prêts, un transfert. C'est plus long. On est sur deux ou trois autres dossiers qui auraient pu être réglés ce weekend, mais qui durent. C'est normal. Au début du mercato, les clubs ne nous font pas de cadeau. On avance. J’aimerais que le groupe soit le plus complet possible avant le stage, que le coach ait son groupe le 9 ou le 10. Ce qui n'est ne nous est pas arrivé depuis longtemps.

ODO : Les joueurs partis, on essaie de les remplacer au mieux. On a besoin de concurrence sur tous les postes, d'avoir le choix. On a bien démarré. On a envie de les avoir le plus tôt possible, mais c'est pas toujours simple. On a des pistes, des choses intéressantes pour débuter. Khazri qui nous rejoint. Il va amener de l’expérience. On est encore en recherche. Pour l’instant, on est pas mal. Clément Vidal ? Deux ou trois trucs à régler, ça a été validé par Ajaccio, par nous. Je n'ai pas de regret. Si on avait souhaité le conserver, il serait resté au club. Dans la vie, il ne fait pas avoir de regret. Il s’est épanoui à Ajaccio, c'est le seul club qui a fait une proposition. J’en suis très heureux. On ne peut pas garder tout le monde. Je lui souhaite de réussir. Il est attachant, il a d’énormes qualités. Je suis heureux pour lui. On a d'autres jeunes qui sont là, qui intègrent le groupe pro (...) Pour Stephy Mavididi, il n'y a pas d’offre qui nous correspond. Je pense que si le coach le garde, il sera heureux et ravi de garder Stephy.

Un milieu défensif ? Oui, on cherche un milieu très défensif. Peut-être plus que ce que l’on a, pour s’étoffer dans ce secteur (...) On cherche toujours un latéral droit, pour remplacer Junior Sambia qui est parti. On à Enzo qui est très jeune, on va lui laisser le temps de monter.

L'arrive de Wahbi Khazri

ODO : On avait ciblé pas mal de garçons. Le côté expérience de Wahbi sur la Ligue 1 est un avantage indéniable. Il a de la qualité, il est international tunisien. On avait d’autres profils, mais le sien nous intéresse, sinon, on ne l’aurait pas validé (...) Les jeunes ? On commence à avoir une ossature de jeunes du club. Il faut aussi continuer dans ce sens-là. D'autres poussent derrière. La porte peut être ouverte, mais il y a des conditions. On va l'expliquer. Certains ont montré la voie, la saison dernière, d’autres peuvent s’engouffrer derrière. La formation doit être mise en valeur. Ca donne aussi une identité. C'est hyper important.

La prolongation de Téji Savanier

LN : Il est heureux et ravi de prolonger. Il a été approché par de nombreux clubs. Il a eu des rencontres. Cela l’a déstabilisé pendant une certaine période. Cela l’a fait réfléchir. C’est humain quand des clubs d'un certain niveau viennent te voir. Il a maintenant l’esprit 100% pailladin. On a énormément besoin de Téji, c’est notre capitaine, mais on a besoin du Téji du début de saison, celui qui fait des grands matchs. On compte énormément sur lui. A lui de faire les belles prestations, comme il avait fait jusqu'en décembre.

Le futur stade Louis Nicollin

LN : Encore quelques détails à régler. On se rapproche du bout du tunnel. On va en voir le bout. J’espère qu’en juillet, on aura tout caler pour déposer le permis. Mais bon, c’est la France, il faut toujours des papiers. C'est un peu compliqué. Mais ce stade, s'il sort... on l’aura mérité.

Un nouveau prépa physique :

ODO : On avait vu que Benjamin était bien sollicité en terme de collectif, mais aussi individuellement par les joueurs. Besoin d’un préparateur en plus, qui va travailler sur le relais entre les kiné et le terrain. Il viendra épauler Benjamin sur le terrain, sur la première partie de saison, déjà, avec la prépa athlétique qui est très importante. Les joueurs ont aussi besoin d’être suivis, ils demandent du travail en plus. Cela sollicite pas mal le staff. Son rôle sera d’épauler Benjamin en plus, dans cette partie individuelle, puis avec le staff médical.

Le projet de jeu

ODO : Le premier projet de jeu sera de travailler sur le côté défensif. Ce qui nous a manqué sur une partie de la saison. Plus de discipline, plus de rigueur au niveau défensif, pour pouvoir travailler derrière sur le plan offensif. La priorité sera là-dessus, dès les premiers matchs amicaux et les premiers entraînements. Les premières réunions porteront là dessus (...) Cela peut passer par un changement de système. On verra selon les joueurs qui vont arriver, ceux qui sont là, suivant l'effectif que l'on aura.

Extraits - Les premiers mots des trois premières recrues

Arnaud Nordin, 24 ans, a tourné la page avec les Verts, son club formateur. L'attaquant a connu une horrible fin de saison, avec une descente en Ligue 2.

Arnaud Nordin Copier

Faitout Maouassa, 23 ans, est prêté par Brugges pour une saison, sans visibilité encore sur celle d'après, nous-a-t-il confié. Le latéral gauche veut revenir en force, en Ligue 1, lui qui a été convaincu de rejoindre Montpellier par ses anciens compère, Jordan Ferri et Téji Savanier, notamment.

Faitout Maouassa Copier

Théo Sainte-Luce a quitté Nîmes pour Montpellier. A 23 ans, il n'a que très peu d'expérience en Ligue 1 et sera la doublure de Faitout Maouassa, sur le papier. Un jour qu'il a déjà eu comme "concurrent" dans le couloir gauche, chez les crocos.