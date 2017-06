Ligue 1: La reprise de l'entraînement c'était ce mercredi 28 juin 2017 pour les footballers du DFCO

Ils étaient 23 à fouler la pelouse sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio et de son staff. Une reprise tout en douceur, avec au menu des petits footings et des petits jeux avec ballons pour renouer progressivement avec le terrain après un peu plus de 5 semaines de congés.

Autour du terrain quelques supporters -moins d'une dizaine- et de nombreux journalistes -une bonne dizaine!- pour le grand jeu de début de saison le "qui est là, qui n'est pas là"! Rapport bien sûr au mercato qui va agiter les clubs jusqu'au 31 août prochain. Parmi les joueurs présents à ce premier entraînement, les tauliers habituels du club: Cédric Varrault, Florent Balmont, Frédéric Sammaritano, Romain Amalfitano ou encore Chang-Hoon Kwon le Sud-Coréen... On a aussi vu les "retours de prêt": Mamadou Thiam, Jessy Benet, Erwan Maury et Charly Dutournier. Côté recrue, un seul nouveau joueur présent ce mercredi: Eden Massouema, 19 ans, ex-milieu de terrain défensif du Paris FC qui vient de signer au DFCO.

Florent Balmont et Cédric Varrault sont partis pour une saison de plus avec le DFCO, une équipe aux contours encore flous et qui va subir des modifications avec le mercato d'été qui se termine fin août © Radio France - Thomas Nougaillon

Baptiste Reynet, parti pour rester?

Autre fait notable: pas de Loïs Diony ce mercredi pour le premier entraînement de la saison, l'attaquant qui pourrait quitter le club a été autorisé à reprendre l'entraînement lundi 3 juillet avec les internationaux (Adam Lang, Julio Tavares et Arnold Bouka-Moutou). Pas de Baptiste Reynet non plus. Le gardien de but -dont le transfert avorté vers Montpellier a défrayé la chronique ces derniers jours- était bien présent aux Poussots mais ne s'est pas entraîné avec le groupe en matinée en raison de "soins médicaux" selon l'entraîneur Olivier Dall'Oglio.

"S'il doit rester au club il le fera avec plaisir"

Reynet restera, ne restera t-il pas au club? La réponse de son entraîneur Olivier Dall'Oglio. "C'est toujours pareil on est dans une période qui est plutôt floue et qui va durer un bout de temps (...) Baptiste est là pour l'instant et il va bientôt attaquer l'entraînement normalement". Le joueur va t-il aller au bras de fer avec le DFCO? "Non, ce n'est pas le truc de Baptiste. Baptiste c'est un garçon qui est là pour travailler, pour avancer et s'il doit rester au DFCO, il le fera avec plaisir" a conclut le technicien Dijonnais.

Olivier Dall'Oglio a propos de l'avenir de son gardien Baptiste Reynet Copier

Le milieu Frédéric Sammaritano s'est lui aussi entraîné ce mercredi © Radio France - Thomas Nougaillon

Yambéré pourrait débarquer au DFCO

Olivier Dall'Oglio a rappelé que l'objectif prioritaire du club pour ce mercato était de se renforcer en défense, c'est ainsi que le DFCO compte enrôler deux défenseurs. "On cherche à se renforcer derrière pour être bien solide, si Baptiste reste ce sera une très bonne chose et ensuite effectivement on compte prendre deux défenseurs centraux". Le coach a notamment confirmé que le défenseur central ou milieu de terrain Cédric Yambéré l'intéresse. Yambéré, 26 ans, appartient aux Girondins de Bordeaux. Il a très peu joué en Ligue 1. Prêté les deux dernières saisons à l'Anzhi Makhachkala (Russie) et à l'Apoel Nicosie (Chypre), selon certaines sources, il s'apprêterait à signer un contrat de deux saisons à Dijon.

Olivier Dall'Oglio à propos de Cédric Yambéré, un joueur qui intéresse le club Copier

Cédric Varrault en pleine forme avant la reprise du championnat début août à Marseille! © Radio France - Thomas Nougaillon

Mehdi Abeid opéré devrait manquer le début du championnat

Par ailleurs le milieu de terrain international Algérien Mehdi Abeid était absent lui aussi ce mercredi. Auteur d'une grosse saison sous les couleurs du DFCO et grand artisan du maintien en Ligue 1 il a été opéré d'un genou il y a quelques jours. Mehdi Abeid devrait donc manquer le début du championnat. Reprise prévue pour Abeid en septembre, à priori toujours sous les couleurs Dijonnaises...

Eden Massouema, un petit nouveau au DFCO © Radio France - Thomas Nougaillon

Le coach Olivier Dall'Oglio répond à sa première conférence de presse cette saison! © Radio France - Thomas Nougaillon

Cap sur le stage à Tignes!

Le programme des prochains jours pour le DFCO, ce jeudi 29 juin 2017 entraînement aux Poussots à 10H00. Au menu de vendredi, deux entraînements un à 10H00 et un autre à 17H30 toujours aux Poussots. Un autre entraînement aura lieu ce samedi 1er juillet à 10H00 avant le départ pour un stage à Tignes du 3 au 8 juillet prochain. Et un premier match amical contre l'AS Nancy-Lorraine à 18H00 à Beaune le samedi 8 juillet.