Ligue 1 : la reprise pour l'AS Saint-Etienne, à fond sur le mercato

Saint-Étienne, France

Après un an et demi en tant qu'adjoint de son ami Jean-Louis Gasset, c'est Ghislain Printant qui a donc pris les commandes du groupe. Une transition en douceur pour le club comme l'explique le président Roland Romeyer : "Nous n'avons discuté avec aucun autre entraineur que Ghislain. Jean-Louis Gasset avait une totale confiance en lui. C'est un choix cohérent vus nos acquis et la place des jeunes dans notre projet sportif. Il connait parfaitement le groupe et la Ligue 1. C'est meneur d'hommes et un formateur".

Aujourd'hui c'est donc l'ancien coach du SC Bastia qui devoir relever le défi de la continuité. Sans plus de pression que n' impose déjà sa fonction. Il devra d'ailleurs jouer sur un fil entre l'héritage de Jean-Louis Gasset et sa manière à lui de voir le football. Les deux hommes sont-ils d'ailleurs toujours en contact ? "Pour tout vous dire je l'ai eu il y a 20 minutes ! " raconte-t-il. "On parle souvent football, joueurs, recrutement. Nous sommes très liés. On a mangé ensemble jeudi dernier. Hier quand j'ai repris la route de Saint-Etienne, je me suis arrêté boire mon café à Montélimar tout seul. Ca m'a fait un peu drôle. Il n'était pas là. Je lui ai envoyé un texto. Jean-Louis et moi c'est plus de 30 ans d'amitié."

Déjà 3 recrues. Bientôt... 5 avec Bouanga et Kolodziejczak ?

Cette séance de reprise s'est faite en présence des 3 recrues : Harold Moukoudi, Alpha Sissoko et Franck Honorat. En attendant les autres car il reste encore 2 mois de mercato. Le coach stéphanois a besoin d'un effectif qui puisse encaisser l'enchainement des matches avec des recherches qui concernent deux latéraux, deux milieux et deux joueurs à vocation offensive. Justement le dossier très chaud concerne l'arrivée de l'attaquant nîmois Denis Bouanga. C'est une question de détails désormais et Ghislain Printant comte l'accueillir rapidement. Avant cela il y avait la priorité de Ghislain Printant, recruter définitivement le défenseur Thimothé Kolodziejczak, prêté la saison passé par les Tigres de Monterrey. Il va s'engager définitivement chez les Verts.

Le président Roland Romeyer l'a assuré, le mercato stéphanois ne sera pas conditionné à la vente de William Saliba mais 30 millions d'euros, comme on le murmure, aideraient forcément à aborder cette période beaucoup plus sereinement.