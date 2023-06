Ligue 1 : la rumeur enfle sur le limogeage de Philippe Montanier, le coach du TFC

L'entraîneur du Téfécé, Philippe Montanier est sous contrat jusqu'en 2024, mais pourrait partir plus tôt. C'est une information du site Les Violets , et depuis la rumeur prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Le club n'affirme ni n'infirme et ne veut pas faire de commentaires.

Arrivé en 2021 à Toulouse, le bilan du club est plus que satisfaisant en cette fin de saison. Philippe Montanier a non seulement œuvré pour la remontée en Ligue 1 la saison dernière, mais il a aussi réussi à ramener la Coupe de France au Capitole en avril dernier. Une première depuis 66 ans !