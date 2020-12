Ligue 1 : la série noire continue pour l'OGC Nice face à Rennes

L'OGC Nice s'enfonce un peu plus dans la crise avec une nouvelle défaite à domicile face au Stade rennais (1-0). Après un bon début de match, le Gym est retombé dans ses travers et s'incline pour la 4e fois de la saison à domicile. L'effet Ursea se fait attendre.

Englués dans une crise de résultats, Niçois et Rennais se retrouvaient à l'heure du déjeuner pour un match entre malades. Et ce sont les Bretons qui ont trouvé le remède sur la pelouse de l'Allianz Riviera pour relever la tête. Le seul but de la rencontre est inscrit à la demi-heure de jeu par Mbaye Niang (28e).