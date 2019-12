Ligue 1 : la série noire du FC Metz

Lourdement battu par Nice, à l'occasion de la 17e journée (4-1), le FC Metz reste désormais sur sept matchs de championnat sans la moindre victoire. Le club à la Croix de Lorraine n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 19 octobre.

Metz, France

Un seul point pris en trois matchs de championnat, c'est le faible bilan du FC Metz durant la semaine écoulée. Le club à la Croix de Lorraine, dont le dernier succès en Ligue 1 a été signé contre Nantes, le 19 octobre, est 18e au classement et barragiste provisoire. Il affiche un visage de plus en plus inquiétant dans la perspective de la bataille pour le maintien.

Les défaillances du promu mosellan

Les maux du FC Metz sont nombreux. Il y a tout d'abord cette défense qui craque beaucoup trop facilement. La semaine dernière, Rennais comme Niçois ont marqué sur leur toute première occasion.

Sur le plan offensif cette fois, ces deux derniers mois, les Messins ont cruellement manqué de réalisme. Et leur meilleur buteur, Habib Diallo, est désormais mieux surveillé qu'en début de saison. Depuis début novembre, l'international sénégalais n'a d'ailleurs trouvé le chemin des filets adverses qu'à 2 reprises, contre Montpellier et à Nîmes.

En attaque comme dans les tâches défensives, Vincent Hognon a aussi déploré la naïveté de ces joueurs. A Nice, le coach grenat les a comparés à des enfants. Le technicien lorrain, n'a plus que 2 matchs en 2019 pour faire grandir son équipe.

Pour ces deux derniers rendez-vous de la phase aller, le technicien messin besoin de guerriers sur le terrain. Sinon, l' OM et le mal classé dijonnais se feront un plaisir d'offrir au FC Metz une trêve hivernale douloureuse et sans doute mouvementée. Les supporters du FC Metz, à l'image de la Horda Frénétik qui a publié ce lundi un communiqué, demandent d'ailleurs une changement d'attitude.