"On a tous le cerveau qui fume" : la soirée apocalyptique du Racing Club de Strasbourg à Ajaccio (4-2)

éception du Strasbourgeois Kévin Gameiro lors du match de football de L1 entre l'Ajaccio AC et le Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA) à Ajaccio le 5 novembre 2022.

Après un début de match prometteur, le Racing s'est désintégré ce samedi face à l'AC Ajaccio , concédant une défaite 4 buts à 2 pour le compte de cette 14e journée de Ligue 1. Cette déculottée enfonce un peu plus les Strasbourgeois dans les tréfonds du classement du championnat. Les hommes de Julien Stéphan pointent ce dimanche à la 18e place du classement provisoire.

4 buts encaissés en 15 minutes

La soirée avait pourtant si bien commencé. Le Racing ouvre le score grâce à deux pépites signées Jean-Ricner Bellegarde (coup franc, 6e) et Kevin Gameiro (17e). Mais à la 33e minute, l'illusion se dissipe.

Ajaccio n’avait marqué que huit buts en treize matchs de Ligue 1 ... les Corses en claquent quatre en quinze minutes face à des Strasbourgeois hagards et déboussolés. Un doublé de Youcef Belaïli sur deux pénaltys concédés par Thomas Delaine (33e, 40e) et deux autres buts de Mounaïm El-Idrissy (34e) et Riad Nouri (45e +3') achèvent d'atomiser les Strasbourgeois.

Le Racing hébété en 2e mi-temps

Même si le ton monte dans les vestiaires à la pause, les hommes de Julien Stéphan sont incapables de réagir. « C’est difficile d’expliquer l’inexplicable, on s’est complètement liquéfiés", se désole l'entraîneur Julien Stéphan.

"C'est une faute professionnelle" - Lucas Perrin, défenseur du Racing

"Pour moi c'est inadmissible. On a tous le cerveau qui fume. Il faut prendre sur soi, fermer sa gueule et faut continuer à travailler. Je n'ai pas les mots. [...] C'est une faute professionnelle de prendre quatre buts en quinze minutes", lâche le défenseur Lucas Perrin à l'issue de la rencontre, au trente-sixième dessous.

Le cauchemar après le coup de sifflet final

La soirée cataclysmique se poursuit alors en dehors du terrain. Les 200 supporters strasbourgeois qui ont effectué le déplacement en avion privé ont été victimes de jets de projectiles à la sortie du stade. Au moins deux d’entre eux ont été blessés au visage.