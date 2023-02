Ligue 1 : "La sonorisation des arbitres serait une véritable plus-value", juge Antony Gautier

Un mois après sa nomination, Antony Gautier, le nouveau patron de l'arbitrage français a choisi d'accorder sa première interview radio à France Bleu Nord. Il nous a accueilli dans son bureau à la Fédération française de football à Paris et non pas à Bailleul, commune du Nord dont il est le maire. À 45 ans, l'ancien arbitre de football affiche une réelle détermination à moderniser l'arbitage français. "Transparence" et "communication" sont ses deux mots de prédilection.

Antony Gautier est donc favorable à la sonorisation des arbitres. "C'est une volonté forte qui aujourd'hui anime les dirigeants du football français et je pense que c'est une véritable plus-value qui peut apporter énormément aux arbitres en général et au football français en particulier", estime le nouveau patron de l'arbitrage.

"La Fédération française de football s'est d'ores et déjà proposée de faire partie de l'expérimentation que la FIFA lance sur ses compétitions internationales pendant les douze prochains mois, à savoir autoriser l'arbitre, lorsqu'il a recours à la vidéo, à communiquer au public dans le stade et aux téléspectateurs sur les raisons qui l'ont conduit à prendre telle ou telle décision", précise-t-il.

"Je suis favorable à ce que les arbitres puissent prendre la parole"

Antony Gautier s'étonne que les arbitres soient les seuls acteurs du football professionnel à ne pas s'exprimer. "Moi je suis favorable à ce que les arbitres puissent prendre la parole, expliquer leurs décisions. Je sais que vous les journalistes, vous souhaitez souvent aller vers l'arbitre quand certaines décisions portent à discussion. Et je me dis qu'il serait bien que de temps en temps vous puissiez le faire. Il faut encore fixer un cadre à ces prises de parole. Cela nécessite aussi une formation que je souhaite proposer aux arbitres. Dès que nous serons prêts, nous mettrons en œuvre", explique le directeur de l'arbitrage.

Comment cette prise de parole pourrait-elle se concrétiser ? Antony Gautier réfléchit à la mise en place d'un "porte-parole de l'arbitrage qui serait à même d'intervenir à l'issue de chaque journée pour expliquer les décisions qui ont été prises, les décisions bonnes, les décisions qui mériteraient d'être corrigées".

"Des erreurs ont été commises" lors du match Brest-Lens

Une communication qui est aussi importante à l'égard des clubs. On a pu le constater lors du match Brest-Lens où l'arbitrage a fait débat. Antony Gautier juge essentielle une démarche de transparence. "Moi j'ai souhaité que Stéphane Lannoy (NDLR : l'arbitre de la rencontre) puisse échanger très rapidement avec l'entraîneur du RC Lens, avec le directeur sportif, parce que je comprenais évidemment les interrogations inhérentes aux décisions qui ont été prises", souligne-t-il.

"Ce n'est jamais agréable de reconnaître des erreurs. Mais je n'ai aucune difficulté à le faire parce que je considère que c'est comme ça qu'on avance", ajoute Antony Gautier, reconnaissant ainsi que le but brestois aurait dû être refusé et que le joueur brestois Pierre Lees-Melou aurait dû être expulsé .

La concertation pour faire évoluer l'arbitrage

Antony Gautier mise sur la concertation pour faire évoluer l'arbitrage. Il a décidé de mettre en place un comité de liaison qui réunira les représentants des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des membres de la commission fédérale de l'arbitrage, des collaborateurs de la direction de l'arbitrage, et de la Ligue de football professionnel.

Parmi les sujets qui peuvent être abordés, le nouveau patron de l'arbitrage cite en exemple le temps additionnel. "Cette question mérite d'échanger avec les entraîneurs, les joueurs, les médecins, avec les responsables de la Ligue de football professionnel, avec les arbitres. Prendre ensuite une décision qui soit issue d'un temps de concertation me semble primordial", insiste-t-il.