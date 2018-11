LIGUE 1 - La VAR, Cavani et la victoire pour le PSG (4-0 face à Monaco)

Ce dimanche, le PSG n'a pas du forcer son talent face à une bien faible équipe de Monaco. Pour la 13ème journée de L1, Paris s'est imposé sur le rocher 4 buts à 0 grâce à un triplé de Cavani et un pénalty de Neymar. Paris enchaîne sa 13ème victoire de la saison en autant de match.

La communion des parisiens après le premier but de Cavani face à Monaco

Monaco

C'est l'histoire d'un match où la VAR (Vidéo Assistat Referee) a été utilisé 3 fois. Ce Monaco - PSG aura vu l'arbitre validé deux buts et refusé une réalisation au club de la capitale. Paris qui n'a pas eu besoin de forcer face à une triste équipe monégasque. Une victoire 4-0 grâce à un triplé de Cavani (4', 11', 53') et un pénalty de Neymar (64') qui permet au PSG d'enchaîner sa 13ème victoire en 13 matchs de championnat. Paris caracole en tête et possède désormais 13 points d'avance sur son dauphin Lille.