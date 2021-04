Ligue 1 - Lasne et Cibois très incertains avec Brest pour le derby à Lorient

De très gros doutes pèsent au Stade Brestois sur la présence de deux joueurs pour le derby à Lorient, ce dimanche, pour la 31e journée de Ligue 1. Touchés à l'entraînement ce jeudi, le milieu Lasne et le deuxième gardien Cibois sont très incertains alors que Mounié et Faivre postulent.

Paul Lasne et Sébastien Cibois sont très incertains pour participer avec le Stade Brestois au derby de la 31e journée de Ligue 1 ce dimanche à Lorient. Le milieu de terrain, élément majeur du onze brestois, s'est blessé au genou à l'entraînement ce jeudi. Le deuxième gardien s'est lui donné une entorse à la cheville. "Ils sont très incertains" a indiqué Olivier Dall'Oglio ce vendredi matin, évoquant évidemment des résultats d'examens médicaux pour les deux joueurs.

Mounié et Faivre à l'entraînement ce vendredi matin

En revanche, les joueurs mobilisés lors des matchs internationaux postulent pour le derby. Que ce soit Mouez Hassen (Tunisie), Haris Belkebla (Algérie), mais aussi Romain Faivre (France Espoirs) et Steve Mounié après les péripéties survenues pour le Bénin en Sierra Leone et un dernier match de qualification à la CAN non disputé. "Ils doivent reprendre ce vendredi matin" continue ODO, "ils postulent pour dimanche, ils sont jeunes et fringants !"