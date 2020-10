Ligue 1 : Laurent Koscielny, un seul être vous manque et tout est dépeuplé aux Girondins ?

On en sait enfin un peu plus sur la blessure de Laurent Koscielny. Mais juste un tout petit peu plus car le club a communiqué ce mardi de la façon la plus minimaliste possible sur la blessure de son capitaine. On sait simplement que le défenseur bordelais souffre d'une lésion aux adducteurs. Mais impossible d'en connaître la gravité et par conséquent le temps de son indisponibilité. Cela pourrait aller d'une à plusieurs semaine. Une chose est pratiquement sûre, il devrait être absent ce weekend contre Nîmes.

C'est en tout cas une grosse tuile pour les Girondins car Laurent Koscielny était pas loin d'être le meilleur bordelais depuis le début de la saison. Et surtout cette saison aux Girondins, il y a un Bordeaux avec lui et un autre sans lui. On n'a pu s'en rendre compte samedi dernier à Marseille où la défense bordelaise, la meilleure cette saison en Ligue 1 avec celle de Lille avant cette rencontre, a pris l'eau en son absence. Trois buts encaissés alors que l'équipe n'en avait pris que deux en six matchs. C'est dire.

à lire aussi Ligue 1 : les Girondins peuvent compter sur une défense en béton sur ce début de saison

A 35 ans, il est toujours aussi solide et surtout Laurent Koscielny diffuse une forme de sérénité sur ses coéquipiers quand il est là. Cet été, il est même devenu le capitaine des Girondins, un an après son arrivée au club. C'est le papa de cette équipe. C'est donc une très mauvaise nouvelle pour Jean-Louis Gasset. L'entraîneur bordelais qui devra aussi faire dimanche contre Nîmes (15h) sans Samuel Kalu, Edson Mexer et peut-être Loris Benito. Le Suisse touché au pied au Vélodrome est très incertain.