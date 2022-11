Ligue 1 : Laurent Nicollin conforte Romain Pitau et annonce le retour de Frédéric Mendy

Nommé entraîneur par intérim, le 16 octobre dernier, Romain Pitau a donc été confirmé comme entraîneur de Montpellier, à l'issue d'une réunion avec l'état-major à Grammont, ce lundi matin, comme révélé par Laurent Nicollin dans 100% Paillade, en fin de journée : "Je pense que c'est l'homme de la situation, les joueurs adhèrent au projet, pour l'instant. Je sens qu'il faut le conforter, ce n'est pas facile pour lui, il n'a eu que quatre matchs, dans un rôle de coach principal sans l'avoir vraiment, parce que ce n'était pas officiel. Donc pas facile de s'exprimer. On en a discuté avec Romain, on a fait une réunion avec Michel (Mézy) et Bruno (Carotti), on est sur la même longueur d'ondes sur la façon d'aborder la préparation avec les joueurs. On va dire qu'on laisse la chance au produit".

L'ancien champion de France 2012 n'a pas atteint le total de six points minimums réclamés par ses dirigeants, au lendemain de l'éviction d'Olivier Dall'Oglio, puisqu'il n'est pas parvenu à faire mieux que deux nuls et deux défaites sur les quatre matchs qu'ils a dirigés, mais les candidatures éventuelles de Rémi Garde, de Sabri Lamouchi ou encore de Jocelyn Gourvennec ont donc été écartées : "Il n'y a pas un autre entraîneur qui m'excite. Je trouve que c'est l'homme qui correspond. Je ne détiens pas la vérité, personne ne la détient dans le football. On verra le 4 juin si on a eu raison ou tort. Mais ce n'est pas une question financière".

Laurent Nicollin choisit de faire confiance à son poulain, notamment parce qu'il estime - à juste titre - qu'il a hérité récemment d'une situation loin d'être évidente. Seulement, en maintenant l'ancien coach de la réserve devenu adjoint spécial d'Olivier Dall'Oglio en charge des jeunes, le boss fait un sacré pari : celui d'un entraîneur inexpérimenté pour maintenir en Ligue 1 une formation en difficulté, au cours d'une saison à quatre descentes.

Le retour de Frédéric Mendy

Ainsi, à défaut d'attirer un coach au regard neuf, la Paillade a fait le choix de rappeler un ancien de la maison pour épauler Romain Pitau. Parti du MHSC après avoir échoué à la tête de la section féminine, dont il avait rendu les clefs avant la fin de la saison 2020/2021, faute de résultats, l'ancien défenseur de la Paillade Frédéric Mendy est resté proche du président comme de nombreuses personnalités du club.

Il effectue donc son grand retour, cette fois en tant qu'adjoint de l'équipe première. En revanche, c'est bien Benoît Andrieu, monté de la réserve chez les pros l'été dernier, qui sera chargé seul de la préparation physique des joueurs, cet hiver et jusqu'à la fin de saison.

Renforcer l'effectif ?

Interrogé sur l'opportunité de recruter un milieu de terrain défensif ou un attaquant, lors du prochain mercato, Laurent Nicollin s'emporte un peu : "Le mercato ? Il commence le 1er janvier. Pour l'instant, on n'est pas dans cette optique là. On fera un point avec Romain à la fin du stage. On verra quels jeunes joueurs peuvent être prêtés, si on doit recruter ou vendre (...) Quelqu'un devant ? Pour quoi faire ? Vous critiquez pas, mais on est nul à chier, en fait ? Il faut prendre devant, au milieu, mais pas derrière alors qu'on prendre des buts à vau-l'eau. On fera un point. On a des joueurs de qualité au milieu. Leroy peut être la sentinelle. Je veux bien tout écouter. Mais si on prend une sentinelle, tu fais plus jouer Fayad, et t'enlèves Chotard ou Ferri (...) On s'adaptera du mieux possible pour améliorer l'équipe."

Quant à l'éventuelle prolongation de Nicolas Cozza, espérée par de nombreux supporters : "Nico, c'est très simple. Au début de l'été, son agent avait émis le souhait qu'il puisse partir. On avait dit : pourquoi pas. On a attendu jusqu'au 31 aout de voir la situation. Il n'y a pas eu de départ. C'est un pur pailladin. Je l'ai rencontré il y a trois semaines ou un mois. Je lui ai dit que je souhaitais le prolonger, qu'il reste au club. Il avait l'air content. J'attends que ses agents m'appellent et qu'on se revoit pour régler la prolongation de son contrat. J'ai la volonté de, lui aussi m'a dit qu'il avait la volonté de rester. La proposition est sur mon bureau. Mais c'est compliqué de la donner si je ne vois personne (...) Les gens peuvent appeler le président. C'est pas au président de courir après les gens".