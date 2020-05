Ligue 1 : Laurent Nicollin espère toujours garder Geronimo Rulli à Montpellier

Alors que la saison est terminée en Ligue 1, le Montpellier Hérault travaille déjà sur le mercato et la préparation de l'exercice 2020/2021. Laurent Nicollin espère conserver Geronimo Rulli et souhaite l'arrivée d'un attaquant et d'un défenseur central.

La Paillade souhaite qu'il reste, Laurent Nicollin aussi. Prêté pour un an par la Real Sociedad avec option d'achat, Geronimo Rulli s'est vite fait une place dans le coeur des supporters du MHSC. Il faut dire que le portier s'est illustré à de nombreuses reprises, cette saison.

Ainsi, les dirigeants héraultais espèrent le persuader de rester et souhaitent aussi convaincre leurs homologues espagnols de revoir à la baisse le montant de l'option, fixé initialement à 10 millions d'euros.

Laurent Nicollin dans 100% Paillade sur France Bleu Hérault : "Sans le virus, c'était déjà compliqué de sortir 10 millions. On était rencontré en contact avec la Real Sociedad pour évoquer la possibilité de baisser ce montant, dès janvier. Après, il fallait aussi discuter avec Gero et son nouvel agent. Voir s'il voulait, et mettre en place un salaire pour la saison prochaine. Pas de chance, on devait le voir la veille du match contre Marseille. On avait bien avancé avec la Real Sociedad. Désormais, on voit de nouveau avec Gero s'il est intéressé. On verra alors avec la Real Sociedad ce qui est possible, avec nos moyens financiers. S'il veut partir, ça règle la question".

L'absence de qualification en Coupe d'Europe, la saison prochaine, pour le MHSC, pourrait cependant refroidir le gardien sud-américain de 27 ans, qui nourrit de grandes ambitions, et notamment celle de devenir international avec l'Argentine, et qui a forcément attiré le regard de grands clubs européens, ces derniers mois.

Hilton et Camara : stop ou encore ?

Au delà du poste de gardien, c'est en défense et en attaque que Laurent Nicollin souhaite renforcer l'équipe de Michel Der Zakarian. Alors que certains joueurs pourraient être sollicités, cet été, le président a fait part de son envie de voir débarquer un buteur capable d'aider Andy Delort et Gaëtan Laborde. Il souhaite aussi renforcer sa défense, malgré le retour de blessure de Nicolas Cozza et alors que le doute plane sur la prolongation ou non de Vitorino Hilton.

Laurent Nicollin : "On sait que pour Souley, c'était sa dernière année quoi qu'il arrive. Souley est plus dans l'optique d'arrêter. Vito, un peu moins. Je le suis sur Instagram, il est en pleine bourre. On attend d'avoir discuté avec Vito, voir dans quel état d'esprit il est. Cela ne nous empêchera pas de recruter un défenseur central, parce qu'il faut préparer l'avenir. Souley a plus de chances d'arrêter, Vito de continuer. Mais il faut discuter avec les deux (...) s'ils devaient arrêter maintenant, ce serait dommage de ne pas pouvoir leur rendre hommage comme on l'aurait en fin de saison s'ils avaient arrêter. Mais on verra comment mettre en place quelque chose à la rentrée, si c'est le cas (...) C'était prévu qu'on prenne aussi un attaquant, on est sur une piste, on va avancer. Il y aura peut-être aussi des opportunités au milieu".

Stambouli et Yanga-Mbiwa ?

Alors que les retours de Benjamin Stambouli et de Mapou Yanga-Mbiwa à la Paillade sont évoqués dernièrement, ou en tous cas souhaités par certains supporters, le président Laurent Nicollin a été clair, sur France Bleu Hérault : "J'ai eu Benjamin il y a un mois et demi, il était touché, mais il veut continuer l'aventure en Allemagne et même rester à Schalke. Libre à lui. Concernant Mapou, on est allé le voir deux ou trois fois avec la réserve de Lyon. Après, il faut voir la condition physique. Mais pourquoi pas, on peut toujours discuter avec lui".