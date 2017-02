Ligue 1 : Le Bihan sauve l'OGC Nice contre Montpellier (2-1)

L'OGC Nice s'est imposé ce vendredi soir contre Montpellier (2-1). Une victoire obtenue dans les vingt-cinq dernières minutes grâce au retour décisif de Mickaël Le Bihan. L'attaquant absent des pelouses de Ligue 1 depuis dix-sept mois a signé un doublé. Nice met la pression sur Monaco et Paris.

Le football procure des émotions fortes. Les quelques 19.000 spectateurs de l'Allianz Riviera en ont ressenti ce vendredi soir. Rapidement mené au score, les joueurs de l'OGC Nice ont réussi à inverser la vapeur dans les vingt-cinq dernières minutes. Le héros du match s'appelle Mickaël Le Bihan. L'attaquant azuréen a marqué un doublé près d'un an et demi après son dernier but en rouge et noir.

Pourtant, tout a mal commencé pour Anastasios Donis et ses coéquipiers. L'attaquant grec titularisé pour la première fois en Ligue 1 en raison des absences de Plea (blessé) et Balotelli (suspendu) n'a pas pesé offensivement. C'est d'ailleurs l'attaque adversaire qui s'est montré la plus réaliste. Mounié, profitant d'un ballon contré dans la surface de réparation niçoise, a ouvert la marque avec chance (1-0, 9e).

Le Bihan : la résurrection

Le Gym a subit en première période avant d'inverser la tendance après la pause. L'entrée de Mickaël Le Bihan (à la place de Donis) dix-sept mois après son dernier match sous le maillot de l'OGC Nice a été salvatrice. Le meilleur buteur de Ligue 2 en 2015 a eu la précision d'un chirurgien : deux frappes, deux buts. La première à l'entrée de la surface de réparation (1-1, 68e), la deuxième est croisée sans contrôle (2-1, 85e). Magique !

Dix-sept mois plus tard, Mickaël Le Bihan savoure son retour en rouge et noir. Partager le son sur : Copier

Nice ne lâche rien

Une fois de plus, les footballeurs niçois rappellent à la Ligue 1 que la lutte pour le titre de Champion de France se fera avec eux. Déjà gagnant le week-end dernier, le club entraîné par Lucien Favre pourrait faire -de nouveau- une belle opération à l'issue de la 27ème journée du championnat. Cette dix-septième victoire du Gym cette saison en Ligue 1 permet aux aiglons de maintenir la pression sur Monaco (qui joue ce samedi à Guingamp) et Paris (qui se déplace à Marseille dimanche).

Avec 59 points au compteur, le Gym remonte provisoirement sur la 2e marche, à égalité de points avec Monaco. 💪🔴⚫️#OGCNMHSC pic.twitter.com/GuGyb8ERjd — OGC Nice (@ogcnice) February 24, 2017

Le best-of