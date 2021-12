Ligue 1 : le bilan " décevant " du FC Metz lors de la phase aller du championnat

Habib Maïga et Kiki Kouyaté, deux piliers du FC Metz

Trois victoires, sept nuls et neuf défaites, pour un total de 16 points récoltés, et une 18e place au classement, c'est le bilan comptable du FC Metz à mi-saison.

Les grenats font moins bien que l'an passé, à pareille époque. Ils totalisaient notamment, il y a un an, deux fois plus de victoires.

La phase retour qui s'annonce, sera celle de la bataille pour le maintien, " une véritable obsession ", selon Coach Antonetti.

Le film de la phase aller

Du retard à l'allumage pour nos grenats ! Malgré un premier match enthousiasmant contre Lille (3-3), le FC Metz va attendre la 8e journée de la Ligue 1, et un déplacement à Brest (1-2) pour signer sa première victoire en championnat,

Durant la fin de l'été et le début de l'automne, le FC Metz n'est pas au niveau ! Sa défense, l'un de ses points forts la saison passée, est trop friable, en raison notamment du départ du solide John Boye.

Le mercato estival a aussi perturbé certains Grenats : Pape Matar Sarr a mal digéré la négociation de son transfert à Tottenham. Et Farid Boulaya, annoncé partant, a dû se résoudre à honorer sa dernière année contrat en Lorraine.

Résultat, en septembre, le club à la Croix de Lorraine enregistre trois défaites d'affilée contre Troyes, Strasbourg et le PSG.

Durant cette première partie de saison, le FC Metz a été aussi dans l'incapacité d'enchaîner deux résultats positifs. Après sa victoire à Brest, les Grenats chutent à Angers dans le temps additionnel (3-2). Après leur nul à Marseille (0-0), ils concèdent le partage des points contre Bordeaux (3-3). Et après leur victoire à Nice (0-1), les hommes de Fred Antonetti sont nettement battus sur leur pelouse par Montpellier (1-3).

Durant cette phase aller, le FC Metz a heureusement mis fin à son syndrome de St Symphorien. Le 13 décembre dernier, les Grenats s'imposent 4 à 1 contre le FC Lorient, mettant ainsi fin à une longue série noire de 11 mois sans victoire sur le pré mosellan.

Pour sauver leur place en Ligue 1 en mai prochain, les hommes du Président Serin, devront gagner beaucoup plus de matchs à la maison et réaliser aussi des séries positives.

Le mur messin s'est lézardé

C'est la grosse déception de ce premier acte de la saison. La défense du FC Metz, si solide la saison passée, est à la peine depuis août dernier.

Entre les pépins physiques de certains, les suspensions des autres, l'arrivée tardive de Jemerson, et la baisse de forme du gardien Alex Oukidja, qui a perdu, il y a 10 jours, sa place de titulaire, l'arrière garde des Lorrains a encaissé deux fois plus de buts que la saison dernière dernière à pareille époque.

Pour éviter la Ligue 1, le FC Metz devra retrouver en 2022 de la solidité !

Une équipe qui craque parfois sur la fin !

Fred Antonetti le rappelle souvent à qui veut l'entendre : depuis le début de la saison, le FC Metz a laissé filer quatre points dans le temps additionnel.

Lors de la première journée, Lille a égalisé sur le fil à St Symphorien, privant les Grenats de victoire ! Le PSG s'est aussi imposé in extremis sur le pré mosellan et Angers a battu le FC Metz à la dernière seconde.

Une infirmerie messine qui n'a pas désempli

Comme la saison passée, le staff médical du FC Metz a eu du pain sur la planche durant cette première partie de saison, et beaucoup de joueurs majeurs du club à la Croix de Lorraine ont dû fréquenter l'infirmerie.

La blessure la plus symbolique, c'est celle de Matthieu Udol, qui pour la quatrième fois de sa carrière, s'est rompu les ligaments croisés du genou, lors d'un déplacement sur la pelouse de l'OM en novembre dernier.

La malchance semble également poursuivre Kévin N'Doram. Après avoir manqué la quasi-intégralité de la saison dernière, le milieu de terrain s'est fracturé la clavicule en août dernier à Nantes. Puis, l'ancien Monégasque a été touché au pied, contre Montpellier. Il sera de retour avant la fin de l'hiver.

Habib Maïga, Lamine Gueye, Vincent Pajot ou encore Sikou Niakaté ont aussi connu des pépins physiques, ces quatre derniers mois.

Trop de suspendus !

Durant cette phase aller, le FC Metz a trop souvent vu rouge ! Quatre Grenats et non des moindres, ont été expulsés : Jemerson à Marseille, Kouyaté contre Lille, Bronn contre le PSG et Boulaya contre Bordeaux.

Le FC Metz est aussi l'un des clubs de Ligue 1 qui a pris le plus de cartons jaunes, 43 en tout. Et récemment, certains joueurs à l'image de Vincent Pajot et de Pape Matar Sarr, ont dû être suspendus, après avoir pris 3 biscottes en 10 matchs.

Un mois de janvier angoissant

En janvier prochain, pour le début de la phase retour, le FC Metz sera hélas privé de ses internationaux africains qualifiés pour la prochaine CAN qui se tiendra au Cameroun.

Le club à la Croix de Lorraine va perdre plusieurs joueurs majeurs notamment en défense. Coach Antonetti espère pouvoir recruter trois éléments lors du prochain mercato hivernal qui débutera la semaine prochaine. Mais les prochaines semaines semblent déjà angoissantes pour le staff messin.

Le FC Metz reprendra l'entraînement le 29 décembre. Son retour sur les terrains de Ligue 1 est programmé le 9 janvier contre le voisin strasbourgeois.