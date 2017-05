Ligue 1 : le bilan du FC Metz en quelques chiffres

14ème du championnat, le promu mosellan a donc renouvelé son bail en Ligue 1. Retour sur cette saison messine 2016/2017 avec quelques statistiques.

A l’issue de cette saison 2016/2017, le FC Metz totalise donc 43 points. Les grenats ont signé 11 succès en championnat, obtenu 10 nuls et perdu 17 matchs. Leur maintien en Ligue 1 s’est surtout construit à St Symphorien, avec 7 victoires (Lille, Angers, Montpellier, Dijon, Bastia, Marseille et Nancy).

Le FC Metz a réalisé un sans-faute contre seulement 2 équipes de Ligue 1 : Les grenats se sont imposés à domicile comme à l’extérieur contre Lille (3-2 ; 0-2) et Montpellier (0-1 ; 2-0). En revanche, le club à la Croix de Lorraine n’a pris aucun point contre le champion 2017, l’AS Monaco (0-7 ; 5-0), face au PSG (3-0 ; 2-3), contre Lyon (0-3 ; 5-0) et face à Bordeaux (0-3 ; 3-0).

Cette saison en championnat, le FC Metz n’a jamais pu aligner 3 succès consécutifs. Et la plus mauvaise série du club à la Croix de Lorraine s’est déroulé entre le 19 novembre et le 15 janvier dernier, avec 7 matchs de L1 sans la moindre victoire.

La plus mauvaise défense de Ligue 1

A l’issue de cette saison, le FC Metz dispose de la plus mauvaise défense du championnat, avec 72 buts encaissés, dont 21 rien que dans le dernier quart d’heure et le temps additionnel de la seconde période. C’est l’AS Monaco, la meilleure attaque de L1 qui a le plus profité de cette fragilité défensive messine, en marquant 12 buts face au promu mosellan. A 9 reprises, cette saison, le club à la Croix de Lorraine est toutefois parvenu à garder sa cage inviolée.

Avec 39 buts inscrits, soit une moyenne d’un but par match, le FC Metz dispose de la 15ème attaque de L1. 12 joueurs de l’effectif grenat ont trouvé cette saison le chemin des filets adverses. Arrivé en janvier dernier, l’attaquant malien, Cheick Diabaté est le meilleur buteur du FC Metz en championnat, avec 8 réalisations, dont 3 pénaltys. Le FC Metz qui sait faire la part des choses en attaque : La moitié de ses buts a été inscrite dans le jeu, l’autre moitié sur coups de pieds arrêtés (corner, coup-franc et pénalty).

L' une des équipes les plus punies de Ligue 1

Avec 71 cartons jaunes et 7 rouges, le FC Metz a été l’une des équipes de Ligue 1 les plus sanctionnées cette saison. Au classement du fair-play, le club à la Croix de Lorraine finit 18ème. Avec 11 avertissements et une expulsion, le milieu de terrain Renaud Cohade a été le messin le plus puni cette saison.

Avec une moyenne de 16195 spectateurs par match, le Stade St Symphorien n’est que la 13ème enceinte de L1 cette saison en terme de fréquentation.

Durant cette saison 2016/17, coach Hinschberger a fait évolué en L1 30 joueurs messins différents. Le grenat le plus utilisé a été le défenseur Simon Falette, avec plus de 3000 minutes passées sur le terrain. Deux jeunes professionnels messins n’ont pas eu la chance de jouer en L1 cette saison, même quelques minutes : Le défenseur Vahid Selimovic, et le milieu de terrain, Alexis Larrière. Ce sera peut-être pour la saison prochaine.