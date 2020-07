Ligue 1 : le calendrier de la saison 2020-2021, club par club, journée par journée

Le calendrier 2020-2021 de la Ligue 1 a été dévoilé ce jeudi par la LFP : il est à retrouver club par club et journée par journée sur francebleu.fr. Le coup d'envoi de la nouvelle saison de foot sera donné le 23 août 2020. La saison est à suivre sur l'antenne de France Bleu et francebleu.fr !

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi le calendrier 2020-2021 de la Ligue 1. Après une saison 2019-2020 interrompue à cause de l'épidémie de Covid-19, les fans de football attendent avec impatience de pouvoir supporter à nouveau leur équipe de cœur. Pressentie un temps à 22 clubs, la Ligue 1 se jouera comme d'habitude à 20 équipes. Elles vont s'affronter cette saison lors des 38 journées et 380 matches répartis entre le 23 août 2020 et le 23 mai 2021.

Les derbys et les chocs à venir

La saison débutera avec un choc entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Étienne pour la première journée, suivi d'un classico entre le PSG et l'OM, au Parc des Princes, pour la 3e journée, le week-end du 5 septembre 2020. Match retour au Vélodrome le 7 février pour la 24e journée.

Les derbys entre Lyon et Saint-Étienne auront lieu les 8 novembre 2020 (J10) et 24 janvier 2021 (J21).

Pour le Nord, les derbys de l'Est entre Strasbourg et le FC Metz se joueront les 13 décembre 2020 (J14) et 14 février 2021 (J25).

Et puis Lens retrouvera Lille pour un derby du Nord les 18 octobre 2020 (J7) et 9 mai 2021 (J36).

L'intégralité du calendrier club par club, journée par journée

Le calendrier de la saison 2020-2021 de Ligue 1