Ligue 1 : le calendrier de la saison 2021-2022, club par club, journée par journée

Le calendrier 2021-2022 de la Ligue 1 a été dévoilé ce vendredi par la LFP : il est à retrouver club par club et journée par journée sur francebleu.fr. Le coup d'envoi de la nouvelle saison de foot sera donné le 8 août. La saison est à suivre sur l'antenne de France Bleu et francebleu.fr !

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé ce vendredi le calendrier 2021-2022 de la Ligue 1. Après une folle saison 2020-2021 marquée par la victoire de Lille, le Covid-19 et la polémique des droits TV avec Mediapro, les équipes devraient retrouver une saison un peu plus normale et les supporters pourront retourner dans les stades. Les 20 équipes s'affronteront lors des 38 journées et 380 matchs répartis entre le 8 août et le 21 mai 2022.

Cette année, l'Estac Troyes fait son retour en Ligue 1 ainsi que le Clermont Foot 63, pour la première fois dans l'élite. En revanche, Nîmes et Dijon ont été relégués en Ligue 2.

Les derbys et les chocs à venir

La première journée sera marquée par de nombreuses affiches dont le choc entre le Montpellier Hérault SC et l’Olympique de Marseille, Stade Rennais FC – RC Lens ou encore l’affiche entre le promu, l’ESTAC Troyes, et le champion de France, le Paris Saint-Germain.

Le programme des grandes affiches est également connu. Le Top 10 de la saison de Ligue 1 Uber Eats, diffusé pour la première fois cette année par Amazon Prime Vidéo, sera le suivant.

Journée 6 : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais, dimanche 19 septembre 2021

Journée 9 : AS Saint-Etienne – Olympique Lyonnais, dimanche 3 octobre 2021

Journée 11 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, dimanche 24 octobre 2021

Journée 14 : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, dimanche 21 novembre 2021

Journée 18 : Paris Saint-Germain – AS Monaco, dimanche 12 décembre 2021

Journée 20 : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, dimanche 9 janvier 2022

Journée 23 : LOSC Lille – Paris Saint-Germain, dimanche 6 février 2022

Journée 29 : Olympique de Marseille – OGC Nice, dimanche 20 mars 2022

Journée 32 : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille, dimanche 17 avril 2022

Journée 35 : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais, dimanche 1er mai 2022

L'intégralité du calendrier club par club, journée par journée

Le calendrier de la saison 2021-2022 de Ligue 1